Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бегал по студии. Реакция легенды Ливерпуля на победу над Ньюкаслом
Англия
26 августа 2025, 18:39 | Обновлено 26 августа 2025, 18:41
295
0

ВИДЕО. Бегал по студии. Реакция легенды Ливерпуля на победу над Ньюкаслом

Джейми Каррагер не сдерживал эмоций

26 августа 2025, 18:39 | Обновлено 26 августа 2025, 18:41
295
0
ВИДЕО. Бегал по студии. Реакция легенды Ливерпуля на победу над Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

25 августа «Ньюкасл» на своём поле, стадионе «Сент-Джеймс Парк», принимал действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» во втором туре АПЛ.

«Мерсисайдцы» повели в счёте на 46-й минуте, играя в большинстве после удаления игрока «Ньюкасла». Казалось, что хозяева уже могут забыть о положительном результате, однако «сороки» устроили камбэк и сравняли счёт.

Ничья держалась на табло до добавленного арбитром времени, пока молодой игрок гостей Рио Нгумо не вырвал победу для «мерсисайдцев» – 3:2.

В студии известного телеканала Sky Sports бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер не сдержал эмоций после третьего гола «красных», бегая по всей студии.

«Боже мой, Боже, что это за игра!» – кричал Джейми во время празднования.

ВИДЕО. Бегал по студии. Реакция легенды Ливерпуля на победу над Ньюкаслом

По теме:
Доминирование Манчестера. Список последних 10 победителей Кубка лиги
Ван Дейк после двух туров АПЛ возглавил интересный статистический рейтинг
Ведется работа над трансфером Довбика в английский топ-клуб
Джейми Каррагер Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26 августа 2025, 12:35 62
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия

Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями

Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26 августа 2025, 11:17 7
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец

Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского

Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Футбол | 26.08.2025, 13:35
Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Футбол | 26.08.2025, 18:30
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Теннис | 26.08.2025, 03:23
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 34
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 1
Бокс
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
24.08.2025, 16:52 3
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем