25 августа «Ньюкасл» на своём поле, стадионе «Сент-Джеймс Парк», принимал действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» во втором туре АПЛ.

«Мерсисайдцы» повели в счёте на 46-й минуте, играя в большинстве после удаления игрока «Ньюкасла». Казалось, что хозяева уже могут забыть о положительном результате, однако «сороки» устроили камбэк и сравняли счёт.

Ничья держалась на табло до добавленного арбитром времени, пока молодой игрок гостей Рио Нгумо не вырвал победу для «мерсисайдцев» – 3:2.

В студии известного телеканала Sky Sports бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер не сдержал эмоций после третьего гола «красных», бегая по всей студии.

«Боже мой, Боже, что это за игра!» – кричал Джейми во время празднования.

ВИДЕО. Бегал по студии. Реакция легенды Ливерпуля на победу над Ньюкаслом