ФОТО. 19-летний футболист Шахтера сделал предложение своей девушке
Кауан Элиас больше не холостяк
19-летний нападающий «Шахтера» Кауан Элиас сделал предложение своей девушке.
Футболист поделился романтическим фото в соцсетях.
На снимке — букет, кольца и записка с предложением руки и сердца.
Кауан добавил цитату из Евангелия от Матфея.
Первое предложение он сделал еще до подписания контракта с «Шахтером».
Теперь пара официально готовится к свадьбе.
