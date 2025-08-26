Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. 19-летний футболист Шахтера сделал предложение своей девушке
26 августа 2025, 15:26
ФОТО. 19-летний футболист Шахтера сделал предложение своей девушке

Кауан Элиас больше не холостяк

ФОТО. 19-летний футболист Шахтера сделал предложение своей девушке
Instagram. Кауан Элиас и Джулия Арруда

19-летний нападающий «Шахтера» Кауан Элиас сделал предложение своей девушке.

Футболист поделился романтическим фото в соцсетях.

На снимке — букет, кольца и записка с предложением руки и сердца.

Кауан добавил цитату из Евангелия от Матфея.

Первое предложение он сделал еще до подписания контракта с «Шахтером».

Теперь пара официально готовится к свадьбе.

фото lifestyle Кауан Элиас Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
