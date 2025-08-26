ФОТО. 19-летний футболист Шахтера сделал предложение своей девушке

19-летний нападающий «Шахтера» Кауан Элиас сделал предложение своей девушке.

Футболист поделился романтическим фото в соцсетях.

На снимке — букет, кольца и записка с предложением руки и сердца.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кауан добавил цитату из Евангелия от Матфея.

Первое предложение он сделал еще до подписания контракта с «Шахтером».

Теперь пара официально готовится к свадьбе.