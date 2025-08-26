Ньюкасл нашел замену Исака в Италии. Команду пополнит форвард Ювентуса

25-летний сербский форвард «Ювентуса» попал в шорт-лист английского «Ньюкасла».

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

«Ювентус» готов принять предложение в 30 миллионов евро. «Ньюкасл» рассматривает Душана Влаховича как возможную замену Александеру Исаку, который в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль».

«Ньюкасл» попытается договориться с Влаховичем об условиях контракта, а уже после этого сделает официальное предложение туринскому клубу.

В новом сезоне Влахович уже сыграл один матч за «Ювентус» и отличился голом в ворота «Пармы» (2:0).

В прошлом сезоне сербский нападающий провел 44 игры и забил 17 мячей.

Кроме «Ливерпуля» в услугах Александера Исаака заинтересован мадридский «Реал».