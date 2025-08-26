Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл нашел замену Исака в Италии. Команду пополнит форвард Ювентуса
Англия
26 августа 2025, 15:23 | Обновлено 26 августа 2025, 15:37
Английский клуб заинтересован в услугах Душана Влаховича

Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний сербский форвард «Ювентуса» попал в шорт-лист английского «Ньюкасла».

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

«Ювентус» готов принять предложение в 30 миллионов евро. «Ньюкасл» рассматривает Душана Влаховича как возможную замену Александеру Исаку, который в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль».

«Ньюкасл» попытается договориться с Влаховичем об условиях контракта, а уже после этого сделает официальное предложение туринскому клубу.

В новом сезоне Влахович уже сыграл один матч за «Ювентус» и отличился голом в ворота «Пармы» (2:0).

В прошлом сезоне сербский нападающий провел 44 игры и забил 17 мячей.

Кроме «Ливерпуля» в услугах Александера Исаака заинтересован мадридский «Реал».

Душан Влахович Ювентус Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Бен Джейкобс
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
