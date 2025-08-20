Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира
Испания
20 августа 2025, 19:01 | Обновлено 20 августа 2025, 19:17
913
1

Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира

Александер Исак может покинуть «Ньюкасл»

20 августа 2025, 19:01 | Обновлено 20 августа 2025, 19:17
913
1
Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим английского «Ньюкасла» Александром Исаком, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в трансфере 25-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо, но проблемой для перехода является цена, которую просят за игрока «сорок» – 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.

Ранее Александр Исак публично заявил, что хочет покинуть «Ньюкасл».

По теме:
Новичок Реала почти установил рекорд Ла Лиги по необычному достижению
Реал хотел продать 9 игроков, включая Лунина. Все отказались уходить
Мбаппе или Роналду: кто быстрее оформил 50 результативных действий за Реал?
Ньюкасл трансферы Александер Исак трансферы АПЛ Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20 августа 2025, 15:01 17
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика

Сергей Лапин сообщил, что украинский боксер выйдет на ринг против Джозефа Паркера

ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»
Футбол | 20 августа 2025, 19:28 0
ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»
ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»

«Динамо» поздравило Максима Брагару с рождением сына

В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
jugulator
Ньюкасл вимагає 150 млн фунтів, а це 173 млн євро.
Ответить
0
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
18.08.2025, 23:24 4
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем