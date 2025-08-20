Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим английского «Ньюкасла» Александром Исаком, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в трансфере 25-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо, но проблемой для перехода является цена, которую просят за игрока «сорок» – 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра Исака в 120 миллионов евро.

Ранее Александр Исак публично заявил, что хочет покинуть «Ньюкасл».