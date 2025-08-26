Арсенал мжет усилиться защитником немецкого топ-клуба. Игрок дал согласие
Пьеро Инкапье привлекает внимание английского града
Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 23-летний футболист дал согласие на переход в английский клуб. «Арсенал» готовит первое предложение, вероятный формат сделки – аренда + обязательство выкупа. Условия контракта Инкапье с «канонирами» уже согласованы.
В прошедшем сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко ошеломил «Порту» своим запросом по зарплате.
🚨🔴⚪️ Piero Hincapié has said yes to Arsenal and personal terms have been agreed, long term deal ready!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
Understand Hincapié favors #AFC and also seen as ideal signing by Arteta.
Arsenal prepare opening bid, likely loan + obligation to buy… with Kiwior to FC Porto, soon. 🔄👀 pic.twitter.com/sLouOyh4Jx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений подписал контракт с «Черноморцем»
Нико Ковач получил новый договор