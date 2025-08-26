Арсенал мжет усилиться защитником немецкого топ-клуба. Игрок дал согласие

Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист дал согласие на переход в английский клуб. «Арсенал» готовит первое предложение, вероятный формат сделки – аренда + обязательство выкупа. Условия контракта Инкапье с «канонирами» уже согласованы.

В прошедшем сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко ошеломил «Порту» своим запросом по зарплате.