Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал мжет усилиться защитником немецкого топ-клуба. Игрок дал согласие
Англия
26 августа 2025, 13:59 | Обновлено 26 августа 2025, 14:08
477
0

Арсенал мжет усилиться защитником немецкого топ-клуба. Игрок дал согласие

Пьеро Инкапье привлекает внимание английского града

26 августа 2025, 13:59 | Обновлено 26 августа 2025, 14:08
477
0
Арсенал мжет усилиться защитником немецкого топ-клуба. Игрок дал согласие
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьеро Инкапье

Эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист дал согласие на переход в английский клуб. «Арсенал» готовит первое предложение, вероятный формат сделки – аренда + обязательство выкупа. Условия контракта Инкапье с «канонирами» уже согласованы.

В прошедшем сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко ошеломил «Порту» своим запросом по зарплате.

По теме:
В Испании Ваната называют новым Довбиком. Жирона срочно ищет форварда
Довбика не будет. Наполи подписывает форварда МЮ
Динамо считает, что Ванат стоит дороже. Клуб ждет новых предложений
Пьеро Инкапье Арсенал Лондон Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25 августа 2025, 16:02 34
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером
Футбол | 26 августа 2025, 14:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером

Нико Ковач получил новый договор

Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
Футбол | 25.08.2025, 20:02
На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.08.2025, 13:07
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 7
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 43
Теннис
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем