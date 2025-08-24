Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Англия
24 августа 2025, 13:19 |
1622
7

Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате

Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом

24 августа 2025, 13:19 |
1622
7
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко остается для Порту приоритетным вариантом для усиления позиции на левом краю обороны, сообщает Bola na Rede.

Но, как отмечает источник, для этого перехода есть финансовые препятствия. Украинец хочет зарабатывать в «Порту» 6,5 млн евро в год, что значительно усложняет сделку. Из-за позиции Александра португальский клуб уже начал рассматривать другие кандидатуры на позицию левого защитника.

Контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 20 млн евро.

Ранее легенда «Арсенала» дал совет Зинченко.

По теме:
Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
«Очень горжусь». Пресс-конференция Артеты после матча с Лидсом
Рома получила интересное предложение по Довбику. В Риме уже приняли решение
Александр Зинченко Арсенал Лондон Порту трансферы АПЛ трансферы чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24 августа 2025, 09:20 16
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом

Изаки присоединится к «горнякам»

Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Водные виды | 24 августа 2025, 11:57 10
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле

Украинская спортсменка на каное-одиночке выиграла дистанцию 200 м

Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина
Бокс | 23.08.2025, 14:32
Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина
Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23.08.2025, 17:43
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Украинский форвард Эмполи: «Вызов в сборную? Вопрос не ко мне»
Футбол | 24.08.2025, 12:56
Украинский форвард Эмполи: «Вызов в сборную? Вопрос не ко мне»
Украинский форвард Эмполи: «Вызов в сборную? Вопрос не ко мне»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ttt
ото справжній хлхол...за гроші вдавиться..і срав він на амбіції , чсть, повагу. Уявить такий стане чиновником....
Ответить
+2
Spaceman
Думаю,скоро Епіцентр приголомшить Зінченка зарплатою..
Ответить
0
SosokDayany
Ну дуууже схоже на видумку автора , я думаю Зіна в адекваті і розуміє ,що він не умовний Де Брюйне і ніхто йому таких грошей платити не стане . До речі я не впевнений,що і той же Де Брюйне зараз в Наполі отримує такі гроші . Якщо реально , то Зіна може розраховувати на 1,5-2 млн якщо зважати на його скіли і беграунд .
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Пососеш рахіт кривоногий ! Поїдете  зі своєю мандою Сєдан в Уфу  ☝️
Ответить
-1
Demid Romanchik
Воин Зинв
Ответить
-1
Андрей Попов
Боже, яке кончене - зовсім амбіцій у Зіни не залишилось(
Ответить
-1
Популярные новости
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 22
Футбол
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
23.08.2025, 10:08
Бокс
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем