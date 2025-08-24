Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко остается для Порту приоритетным вариантом для усиления позиции на левом краю обороны, сообщает Bola na Rede.

Но, как отмечает источник, для этого перехода есть финансовые препятствия. Украинец хочет зарабатывать в «Порту» 6,5 млн евро в год, что значительно усложняет сделку. Из-за позиции Александра португальский клуб уже начал рассматривать другие кандидатуры на позицию левого защитника.

Контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 20 млн евро.

