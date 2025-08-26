Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Порту получил топ-предложение по полузащитнику. Дали ответ
Португалия
26 августа 2025, 11:56
Порту получил топ-предложение по полузащитнику. Дали ответ

«Аль-Иттихад» нацелился на подписание Родриго Моры

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Португальский полузащитник «Порту» Родриго Мора привлекает внимание «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии предложил за 18-летнего футболиста 63 миллиона евро + 10% от следующей продажи. Позиция «Порту» четкая – 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родриго Мора провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко ошеломил «Порту» своим запросом по зарплате.

