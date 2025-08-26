Порту получил топ-предложение по полузащитнику. Дали ответ
«Аль-Иттихад» нацелился на подписание Родриго Моры
Португальский полузащитник «Порту» Родриго Мора привлекает внимание «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии предложил за 18-летнего футболиста 63 миллиона евро + 10% от следующей продажи. Позиция «Порту» четкая – 70 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Родриго Мора провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко ошеломил «Порту» своим запросом по зарплате.
🚨🟡⚫️ Al Ittihad are still trying to find a solution for Rodrigo Mora after €63m plus 10% bid rejected.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
FC Porto are clear, €70m as value of the release clause or nothing… and Al Ittihad are trying again. pic.twitter.com/JJmA1uQUYV
