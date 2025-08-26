Порту получил топ-предложение по полузащитнику. Дали ответ

Португальский полузащитник «Порту» Родриго Мора привлекает внимание «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии предложил за 18-летнего футболиста 63 миллиона евро + 10% от следующей продажи. Позиция «Порту» четкая – 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Родриго Мора провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

