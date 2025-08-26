Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Даст возможность помечтать». Кучер – о матче Украины с Францией
Чемпионат мира
26 августа 2025, 12:33 |
181
0

«Даст возможность помечтать». Кучер – о матче Украины с Францией

Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями от игры с французами

26 августа 2025, 12:33 |
181
0
«Даст возможность помечтать». Кучер – о матче Украины с Францией
УАФ

Бывший игрок сборной Украины Александр Кучер в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Франции.

– Может ли первый матч против Франции стать для «сине-желтых» ключевым?

– Безусловно. Если удастся добиться положительного результата, то команда может получить эмоциональный подъем, поверить в свои силы. Это было бы хорошим началом для следующих игр в отборе. Более того, это даст реальную возможность помечтать и о победе в своем квартете.

Украина сыграет против Франции 5 сентября 2025 года.

По теме:
Стало известно, где состоится домашний матч Украины против Азербайджана
КУЧЕР: «В случае необходимости можем выпустить Хачериди нападающим»
«Там играть уже точно не буду». Федецкий – о возвращении в футбол
Александр Кучер сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26 августа 2025, 09:12 49
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26 августа 2025, 12:35 5
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия

Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями

Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Футбол | 25.08.2025, 15:27
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 7
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 81
Другие виды
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем