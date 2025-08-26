«Даст возможность помечтать». Кучер – о матче Украины с Францией
Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями от игры с французами
Бывший игрок сборной Украины Александр Кучер в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 1-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Франции.
– Может ли первый матч против Франции стать для «сине-желтых» ключевым?
– Безусловно. Если удастся добиться положительного результата, то команда может получить эмоциональный подъем, поверить в свои силы. Это было бы хорошим началом для следующих игр в отборе. Более того, это даст реальную возможность помечтать и о победе в своем квартете.
Украина сыграет против Франции 5 сентября 2025 года.
