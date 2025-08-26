Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пошли против российской пропаганды. ПСЖ изменил решение по Сафонову
Франция
26 августа 2025, 07:40
Пошли против российской пропаганды. ПСЖ изменил решение по Сафонову

Французский гранд решил избавиться от россиянина

Пошли против российской пропаганды. ПСЖ изменил решение по Сафонову
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «ПСЖ» планирует избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова в последние дни летнего трансферного окна, сообщает foot-sur7.fr.

Ранее издание Le Parisien писало, что российская пропаганда будет пытаться использовать в своих целях любое взаимодействие между своим соотечественником и украинским защитником парижан Ильей Забарным, которое зафиксируют камеры. Однако последний после прихода в «ПСЖ» свел на нет контакты с представителем рф, полностью игнорируя его, что несколько ослабило опасения в клубе по поводу этой ситуации.

И все же, как отмечает источник, руководство парижан в лице президента Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора Луиса Кампоса решило продать Сафонова, чтобы избежать любой напряженности в отношениях в раздевалке команды.

Сообщалось, что Забарный отказался от перехода в «ПСЖ» зимой.

