СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 26 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Кайрат – Селтик
21:45 Борнмут – Брентфорд
22:00 Пафос – Црвена Звезда
22:00 Штурм Грац – Буде-Глимт
ТЕННИС
18:00 Марта Костюк – Кэти Бултер
