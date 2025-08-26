Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 августа
Другие новости
26 августа 2025, 06:52 |
6
0

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Во вторник, 26 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Кайрат – Селтик

Ggbet 5.31 – 4.30 – 1.61

21:45 Борнмут – Брентфорд

Ggbet 1.92 – 3.94 – 3.72

22:00 Пафос – Црвена Звезда

Ggbet 3.51 – 3.73 – 2.05

22:00 Штурм Грац – Буде-Глимт

Ggbet 2.72 – 3.77 – 2.45

ТЕННИС

18:00 Марта Костюк – Кэти Бултер

Ggbet 1.54 – 2.66

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 августа
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
