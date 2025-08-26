СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 августа

Во вторник, 26 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Кайрат – Селтик

5.31 – 4.30 – 1.61

21:45 Борнмут – Брентфорд

1.92 – 3.94 – 3.72

22:00 Пафос – Црвена Звезда

3.51 – 3.73 – 2.05

22:00 Штурм Грац – Буде-Глимт

2.72 – 3.77 – 2.45

ТЕННИС

18:00 Марта Костюк – Кэти Бултер

1.54 – 2.66

