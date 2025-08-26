ФОТО. Определены призеры чемпионата Украины по пляжному футболу

В столичном Гидропарке прошел последний игровой день чемпионата Украины 2025 по пляжному футболу, после которого стали известны победитель и призеры соревнований.

По итогам группового турнира и полуфинальных поединков в матче за третье место встретились днепровский «Выбор» и киевский NC Beachsoccer. Сильнее оказался клуб из Днепра, который победил со счетом 2:0 и завоевал бронзовые медали первенства.

Финальную пару составили столичные Sunrise Kyiv и Альтернатива. Победу праздновали игроки «Альтернативы» (6:1), которые стали чемпионами Украины сезона 2025. Это второй триумф киевской команды в первенстве страны.

Чемпионат Украины по пляжному футболу

Матч за 3-е место

NC Beachsoccer (Киев) – Выбор (Днепр) – 0:2

Голы: Дубовик (2), Дуков (29)

Финал

Sunrise Kyiv (Киев) – Альтернатива (Киев) – 1:6

Голы: Потапов (24) – Пашко (12, 34), Корнийчук (12), Будзько (16, 19), Комар (17)

Индивидуальные награды:

Легенда пляжного футбола Украины – Андрей Борсук (Артур Мьюзик / Sunrise Kyiv)

Лучший бомбардир – Андрей Пашко (Альтернатива) – 7 мячей

Лучший голкипер – Уэсли да Силва (Выбор)

Лучший игрок (MVP) – Олег Будзько (Альтернатива)

Фото