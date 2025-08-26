Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
26 августа 2025, 05:32
59
1

Элина Свитолина – Анна Бондар. Досадное поражение на USO. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025

Элина Свитолина – Анна Бондар. Досадное поражение на USO. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Анне Бондар в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 41 минуту. Это было третье очное противостояние соперниц, Элина впервые проиграла представительнице Венгрии.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Бондар во втором круге US Open поборется против Марии Саккари.

🏆 US Open 2025. 1/64 финала

Анна Бондар Элина Свитолина [12] – 6:2, 6:4

Видеообзор матча

По теме:
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Впервые в Открытой Эре теннисист из Гонконга выиграл матч на Grand Slam
Элина Свитолина Анна Бондар теннисные видеообзоры видео US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
catsmith
смотрел  концовку матча, там просто жах, ошибка за ошибкой, вобщем, не настолько крута Бондарь, а, скорее, Свитолина начудила(
Ответить
0
