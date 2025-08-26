US Open26 августа 2025, 05:32 |
Элина Свитолина – Анна Бондар. Досадное поражение на USO. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025
В ночь на 26 августа украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Анне Бондар в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 2:6, 4:6 за 1 час и 41 минуту. Это было третье очное противостояние соперниц, Элина впервые проиграла представительнице Венгрии.
Бондар во втором круге US Open поборется против Марии Саккари.
🏆 US Open 2025. 1/64 финала
Анна Бондар – Элина Свитолина [12] – 6:2, 6:4
Видеообзор матча
смотрел концовку матча, там просто жах, ошибка за ошибкой, вобщем, не настолько крута Бондарь, а, скорее, Свитолина начудила(
