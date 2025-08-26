Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос получит усиление из чемпионата Франции. Согласован трансфер форварда
26 августа 2025, 04:33
Колос получит усиление из чемпионата Франции. Согласован трансфер форварда

Матиас Оевуси покинет «Валансьен» и продолжит карьеру в Украинской Премьер-лиге

ФК Валансьен. Матиас Оевуси

Форвард французского «Валансьена» Матиас Оевуси продолжит карьеру в чемпионате Украины, где будет выступать в составе «Колоса». Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Колос» усиливает линию атаки. В скором времени они представят нигерийского форварда. Это сверхскоростной футболист Матиас Оевуси. Говорят, что у него невероятная скорость. Может играть на острие атаки, может играть левым вингером», – рассказал Вацко.

26-летний форвард присоединился к «Валансьену» зимой 2024 года на правах свободного агента. До этого Оевуси выступал в составе литовского «Жальгириса» с 2021 года. В своей карьере нигериец также играл за клубы из Словении и Нигерии.

В прошлом сезоне сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Контракт Матиаса с французским клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость нигерийского футболиста составляет 400 тысяч евро.

«Колос» занимает четвертое место в чемпионате после трех туров. Клуб из Ковалевки одержал две победы, один раз сыграл вничью и набрал семь баллов из девяти возможных.

Колос Ковалевка Валансьен Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Вацко Live
