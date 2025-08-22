Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление Колоса. Украинский клуб подпишет форварда из чемпионата Франции
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 22:44 |
667
1

Усиление Колоса. Украинский клуб подпишет форварда из чемпионата Франции

Матиас Оевуси может покинуть «Валансьен» и перейти в чемпионат Украины

22 августа 2025, 22:44 |
667
1
Усиление Колоса. Украинский клуб подпишет форварда из чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Оевуси

«Колос» из Ковалевки продолжает активную работу на трансферном рынке и намерен подписать форварда, который выступает в чемпионате Франции.

Представитель Премьер-лиги заинтересован в услугах 26-летнего игрока «Валансьена» Матиаса Оевуси. Стороны провели успешные переговоры и намерены в ближайшее время оформить переход нигерийца в чемпионат Украины.

Сообщается, что скауты «Колоса» давно следили за прогрессом форварда, поэтому уверены, что он сможет помочь команде в борьбе за высокие места.

Оевуси выступал в чемпионатах Нигерии, Словении, Литвы и Франции. В январе 2024 года на правах свободного агента перебрался в «Валансьен», где проводит второй сезон.

В кампании 2024/25 сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Контракт Матиаса с французским клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость нигерийского футболиста составляет 400 тысяч евро.

По теме:
ПСЖ – Анже – 1:0. Дембеле не забил пенальти. Видео гола и обзор
Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
ВИДЕО. После перерыва Фабиан Руис открыл счет в матче ПСЖ против Анже
Колос Ковалевка чемпионат Франции по футболу Валансьен трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22 августа 2025, 05:56 1
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»

Наставник Шахтера коротко прокомментировал травму Невертона в матче с Серветтом (1:1)

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 13:35 21
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби

Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 23:02
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 22.08.2025, 22:32
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Это серьезная заявка Колоса на борьбу за медали. 
Ответить
+1
Популярные новости
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем