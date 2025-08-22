Усиление Колоса. Украинский клуб подпишет форварда из чемпионата Франции

«Колос» из Ковалевки продолжает активную работу на трансферном рынке и намерен подписать форварда, который выступает в чемпионате Франции.

Представитель Премьер-лиги заинтересован в услугах 26-летнего игрока «Валансьена» Матиаса Оевуси. Стороны провели успешные переговоры и намерены в ближайшее время оформить переход нигерийца в чемпионат Украины.

Сообщается, что скауты «Колоса» давно следили за прогрессом форварда, поэтому уверены, что он сможет помочь команде в борьбе за высокие места.

Оевуси выступал в чемпионатах Нигерии, Словении, Литвы и Франции. В январе 2024 года на правах свободного агента перебрался в «Валансьен», где проводит второй сезон.

В кампании 2024/25 сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Контракт Матиаса с французским клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость нигерийского футболиста составляет 400 тысяч евро.