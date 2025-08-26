ФОТО. Зачем одноклубник Зинченка снова сыграл свадьбу со своей женой?
Жена нового Эберечи Эзе покорила фанатов – и не только красотой
Новичок «Арсенала» Эберечи Эзе женат на своей школьной любви Найме Корбин.
Они знакомы с 15 лет, а встречаться начали в 18.
Найма недавно окончила Королевский колледж Лондона, получив диплом медсестры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Эзе перешел из «Кристал Пэлас» за £60 млн + бонусы и получил 10-й номер у «канониров».
В июне пара во второй раз отпраздновала свадьбу – с традиционной нигерийской церемонией.
Сначала они обвенчались в церкви, затем провели традиционную нигерийскую церемонию, а позже устроили грандиозную вечеринку в готическом особняке на Темзе. Таким образом пара решила объединить официальное, культурное и символическое торжества, чтобы отдать дань традициям и разделить праздник с друзьями.
Их история любви уже покорила фанатов «Арсенала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал Мадрид» разобрался с соперником в матче чемпионата Испании
Команды встретятся 16 ноября на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Варшаве