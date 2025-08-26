ФОТО. Зачем одноклубник Зинченка снова сыграл свадьбу со своей женой?

Новичок «Арсенала» Эберечи Эзе женат на своей школьной любви Найме Корбин.

Они знакомы с 15 лет, а встречаться начали в 18.

Найма недавно окончила Королевский колледж Лондона, получив диплом медсестры.

Эзе перешел из «Кристал Пэлас» за £60 млн + бонусы и получил 10-й номер у «канониров».

В июне пара во второй раз отпраздновала свадьбу – с традиционной нигерийской церемонией.

Сначала они обвенчались в церкви, затем провели традиционную нигерийскую церемонию, а позже устроили грандиозную вечеринку в готическом особняке на Темзе. Таким образом пара решила объединить официальное, культурное и символическое торжества, чтобы отдать дань традициям и разделить праздник с друзьями.

Их история любви уже покорила фанатов «Арсенала».