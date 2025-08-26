Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. US Open 2025. Видеообзор матча

25 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 41 минуту со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6. Даяна во второй раз в карьере уступила Анастасии.

Ястремская пять сезонов подряд не может выиграть стартовый поединок в основной сетке US Open.

Павлюченкова во втором круге мейджора в Нью-Йорке сыграет против Виктории Азаренко.

🏆 US Open 2025. 1/64 финала

🏳️ Анастасия Павлюченкова – Даяна Ястремская [30] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4

Видеообзор матча