Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. US Open 2025. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025
25 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Анастасии Павлюченковой в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 41 минуту со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6. Даяна во второй раз в карьере уступила Анастасии.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ястремская пять сезонов подряд не может выиграть стартовый поединок в основной сетке US Open.
Павлюченкова во втором круге мейджора в Нью-Йорке сыграет против Виктории Азаренко.
🏆 US Open 2025. 1/64 финала
🏳️ Анастасия Павлюченкова – Даяна Ястремская [30] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидером списка является Флойд Мейвезер
Барбора в двух сетах разобралась с Викторией Мбоко в первом раунде мейджора в США