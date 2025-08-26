ФОТО. Как Роджер Федерер стал мильярдером. Дело не только в победах

Роджер Федерер стал седьмым спортсменом в истории с капиталом более $1 млрд.

Forbes оценил его состояние в $1,1 млрд, что вывело его в компанию Джеймса, Роналду, Месси и других звезд.

На корте он заработал $131 млн, но основные доходы принесли спонсорские контракты.

Федерер сотрудничал с Rolex, Nike, Uniqlo и инвестировал в бренд On и Кубок Лэйвера.

В 2021 году он вложился в стартап NotCho, создающий растительные продукты.

Маркетинговая сила и имидж швейцарца сделали его иконой роскоши в спорте.