Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Как Роджер Федерер стал мильярдером. Дело не только в победах
Другие новости
26 августа 2025, 00:50 |
152
0

ФОТО. Как Роджер Федерер стал мильярдером. Дело не только в победах

Rolex, Nike и инвестиции сделали Роджера Федерера одним из самых богатых спортсменов мира

26 августа 2025, 00:50 |
152
0
ФОТО. Как Роджер Федерер стал мильярдером. Дело не только в победах
Instagram. Роджер Федерер

Роджер Федерер стал седьмым спортсменом в истории с капиталом более $1 млрд.

Forbes оценил его состояние в $1,1 млрд, что вывело его в компанию Джеймса, Роналду, Месси и других звезд.

На корте он заработал $131 млн, но основные доходы принесли спонсорские контракты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Федерер сотрудничал с Rolex, Nike, Uniqlo и инвестировал в бренд On и Кубок Лэйвера.

В 2021 году он вложился в стартап NotCho, создающий растительные продукты.

Маркетинговая сила и имидж швейцарца сделали его иконой роскоши в спорте.

По теме:
ФОТО. Топ-модель пришла посмотреть на игру футболиста сборной Украины
ФОТО. Ямаль впервые показал всем свою новую девушку
ВИДЕО. Костюк рассказала, в какой сфере хочет поработать
фото Роджер Федерер бизнес lifestyle
Максим Лапченко Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25 августа 2025, 16:02 33
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб

Евгений подписал контракт с «Черноморцем»

Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Бокс | 25 августа 2025, 02:15 3
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним

Даниил Донченко – о бое с Джейком Полом

Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Теннис | 25.08.2025, 17:40
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Футбол | 25.08.2025, 19:21
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 80
Другие виды
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем