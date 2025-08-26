Англия26 августа 2025, 00:18 | Обновлено 26 августа 2025, 00:43
Фантастическая победа чемпионов. Статистика матча Ньюкасл – Ливерпуль
«Мерсисайдцы» второй раз подряд выиграли матч в драматической развязке
«Ливерпуль» во втором матче чемпионата подряд одержал победу на последних минутах встречи.
25 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Автором победного гола на 90+10 минуте стал Рио Нгумоха.
Статистика
Ньюкасл – Ливерпуль
- Владение мячом: 38% – 62%
- Ожидаемые голы (xG): 0.93 – 0.7
- Большие шансы: 4 – 2
- Удары по воротам: 10 – 5
- Удары в створ ворот: 3 – 4
- Сейвы: 1 – 1
- Предотвращенные голы (Goals prevented): -0.88 – -0.62
- Угловые: 7 – 1
- Фолы: 17 – 15
- Передачи: 241 – 435
- Точные передачи: 164 – 362
- Отборы мяча: 12 – 13
- Штрафные удары: 15 – 17
- Желтые карточки: 2 – 3
- Красные карточки: 1 – 0
На данный момент «мерсисайдцы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «сороки» – 15-е.
