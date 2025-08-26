Фантастическая победа чемпионов. Статистика матча Ньюкасл – Ливерпуль

«Ливерпуль» во втором матче чемпионата подряд одержал победу на последних минутах встречи.

25 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Автором победного гола на 90+10 минуте стал Рио Нгумоха.

Статистика

Ньюкасл – Ливерпуль

Владение мячом: 38% – 62%

Ожидаемые голы (xG): 0.93 – 0.7

Большие шансы: 4 – 2

Удары по воротам: 10 – 5

Удары в створ ворот: 3 – 4

Сейвы: 1 – 1

Предотвращенные голы (Goals prevented): -0.88 – -0.62

Угловые: 7 – 1

Фолы: 17 – 15

Передачи: 241 – 435

Точные передачи: 164 – 362

Отборы мяча: 12 – 13

Штрафные удары: 15 – 17

Желтые карточки: 2 – 3

Красные карточки: 1 – 0

На данный момент «мерсисайдцы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «сороки» – 15-е.