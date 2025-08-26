Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фантастическая победа чемпионов. Статистика матча Ньюкасл – Ливерпуль
Англия
26 августа 2025, 00:18 | Обновлено 26 августа 2025, 00:43
154
1

Фантастическая победа чемпионов. Статистика матча Ньюкасл – Ливерпуль

«Мерсисайдцы» второй раз подряд выиграли матч в драматической развязке

26 августа 2025, 00:18 | Обновлено 26 августа 2025, 00:43
154
1
Фантастическая победа чемпионов. Статистика матча Ньюкасл – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» во втором матче чемпионата подряд одержал победу на последних минутах встречи.

25 августа состоялся поединок 2-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2. Автором победного гола на 90+10 минуте стал Рио Нгумоха.

Статистика

Ньюкасл – Ливерпуль

  • Владение мячом: 38% – 62%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.93 – 0.7
  • Большие шансы: 4 – 2
  • Удары по воротам: 10 – 5
  • Удары в створ ворот: 3 – 4
  • Сейвы: 1 – 1
  • Предотвращенные голы (Goals prevented): -0.88 – -0.62
  • Угловые: 7 – 1
  • Фолы: 17 – 15
  • Передачи: 241 – 435
  • Точные передачи: 164 – 362
  • Отборы мяча: 12 – 13
  • Штрафные удары: 15 – 17
  • Желтые карточки: 2 – 3
  • Красные карточки: 1 – 0

На данный момент «мерсисайдцы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как «сороки» – 15-е.

По теме:
Точный удар. Гравенберх впервые с апреля 2024 года забил за Ливерпуль
Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3. Триллер и яркая точка на 90+10 мин. Видео голов
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль Рио Нгумоха
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25 августа 2025, 07:59 1
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег

Лидером списка является Флойд Мейвезер

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 25 августа 2025, 21:17 15
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Интер феерично начал новый сезон Серии А, забив пять голов Торино
Футбол | 25.08.2025, 23:48
Интер феерично начал новый сезон Серии А, забив пять голов Торино
Интер феерично начал новый сезон Серии А, забив пять голов Торино
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Футбол | 25.08.2025, 04:42
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем