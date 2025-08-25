Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
Англия
25 августа 2025, 22:41 | Обновлено 25 августа 2025, 22:51
ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом

Красные вышли вперед на 35-й минуте поединка АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх

Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом

ГОЛ! 0:1. Райан Гравенберх, 38 мин

Николай Степанов
