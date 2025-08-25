Англия25 августа 2025, 22:41 | Обновлено 25 августа 2025, 22:51
137
0
ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
Красные вышли вперед на 35-й минуте поединка АПЛ
25 августа 2025, 22:41 | Обновлено 25 августа 2025, 22:51
137
0
Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
ГОЛ! 0:1. Райан Гравенберх, 38 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 04:42 6
Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 7
Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Теннис | 25.08.2025, 00:07
Футбол | 25.08.2025, 23:24
Комментарии 0
Популярные новости
23.08.2025, 17:43 4
25.08.2025, 09:27 44
25.08.2025, 03:27
25.08.2025, 02:15 3
24.08.2025, 13:19 19
23.08.2025, 20:05 7
24.08.2025, 11:00 80
25.08.2025, 03:08 6