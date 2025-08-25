ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом

Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

На 38-й минуте Райан Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом

ГОЛ! 0:1. Райан Гравенберх, 38 мин