Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ

25 августа в 22:00 состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги

Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ

Вечером 25 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Наставники команд определили основные и резервные составы команд.

Ливерпуль и Ньюкасл назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ

По теме:
Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла
Стартовый нападающий Ньюкасла не забивает в АПЛ уже 15 матчей подряд
Ливерпуль не проигрывает Ньюкаслу в Премьер-лиге уже 17 матчей подряд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
