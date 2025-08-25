Англия25 августа 2025, 21:05 | Обновлено 25 августа 2025, 21:11
Ньюкасл и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ
25 августа в 22:00 состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 25 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Наставники команд определили основные и резервные составы команд.
Ливерпуль и Ньюкасл назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ
