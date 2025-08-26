Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
Испания
26 августа 2025, 23:45
«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо

Родриго был недоволен, что его заменили

«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0. Впервые за долгое время в стартовом составе «Реала» вышел бразилец Родриго, которого Хаби Алонсо решил заменить на 63-й минуте. Родриго не сдержал после этого эмоций на скамейке запасных.

«И так каждую игру. Бл**ь, мужик, иди нах**й отсюда», – прокричал Родриго на скамейке запасных.

Бразилец Родриго может до завершения трансферного окна покинуть клуб – к нему проявляют интерес клубы АПЛ.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо Хаби Алонсо Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
