«Это каждый матч такое, иди нах**й». Звезда Реала обматерил Хаби Алонсо
Родриго был недоволен, что его заменили
Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.
Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0. Впервые за долгое время в стартовом составе «Реала» вышел бразилец Родриго, которого Хаби Алонсо решил заменить на 63-й минуте. Родриго не сдержал после этого эмоций на скамейке запасных.
«И так каждую игру. Бл**ь, мужик, иди нах**й отсюда», – прокричал Родриго на скамейке запасных.
Бразилец Родриго может до завершения трансферного окна покинуть клуб – к нему проявляют интерес клубы АПЛ.
