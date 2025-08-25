Будет что-то новое. Adidas готовит 3-й комплект формы для сборной Украины

У национальной сборной Украины по футболу скоро появится третий комплект формы.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что его разработка запланирована на 2027 год.

Также отмечается, что эксклюзивный комплект формы главной команды страны от Adidas появится уже к матчам отбора на ЧМ-2025, которые пройдут в ноябре (против Франции и Исландии).

Ранее Игорь Маринич, генеральный директор компании adidas в Украине, рассказал о том, что уже готовится эксклюзивная форма для сборных Украины на 2025 год.