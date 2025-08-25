Сборная УКРАИНЫ25 августа 2025, 21:00 |
560
0
Будет что-то новое. Adidas готовит 3-й комплект формы для сборной Украины
Украинская команда впервые за долгое время будет иметь резервный комплект формы
25 августа 2025, 21:00 |
560
0
У национальной сборной Украины по футболу скоро появится третий комплект формы.
Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что его разработка запланирована на 2027 год.
Также отмечается, что эксклюзивный комплект формы главной команды страны от Adidas появится уже к матчам отбора на ЧМ-2025, которые пройдут в ноябре (против Франции и Исландии).
Ранее Игорь Маринич, генеральный директор компании adidas в Украине, рассказал о том, что уже готовится эксклюзивная форма для сборных Украины на 2025 год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 7
Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы
Футбол | 25 августа 2025, 22:01 0
Поединок состоится 25 августа в 22:30 по Киеву
Футбол | 25.08.2025, 03:08
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Теннис | 25.08.2025, 16:56
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 09:27 44
24.08.2025, 11:00 83
24.08.2025, 11:30 2
24.08.2025, 10:40
24.08.2025, 03:44 10
25.08.2025, 09:05 1
24.08.2025, 11:41
23.08.2025, 16:39 7