С историей Украины. В adidas рассказали, какой будет новая форма сборной

Игорь Маринич, генеральный директор компании adidas в Украине, рассказал о том, что уже готовится эксклюзивная форма для сборных Украины на 2025 год.

Дизайн будет связан с историей Украины.

«Для нас имеет значение мнение болельщиков (по поводу формы). Мы читаем и слушаем. Уже сейчас лучшие наши дизайнеры в Украине и мире работают над дизайном для формы на 2025 и 2026 годы. Верим, что форма будет памятной».

«Весь дизайн будет связан с историей Украины, мы хотим показать единство страны и спорта, мужество украинцев в это время. Хочется все это показать», – сказал Маринич.

Сборная сыграла первый матч в форме от adidas, но пока это стандартный шаблон, а не эксклюзивный дизайн.