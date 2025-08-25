ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Полесья в еврокубках подписал экс-форварда Аталанты
Роберто Пикколи подписал контракт с «Фиорентиной»
24-летний итальянский форвард «Кальяри» Роберто Пиколли перешел в «Фиорентину» за 25 миллионов евро.
Об этом официально сообщил итальянский клуб.
Пиколли еще недавно выступал за «Аталанту», но в прошлом сезоне перешел в «Кальяри».
«Фиорентина» свой ближайший матч в Лиге конференций проведет против житомирского «Полесья». Первая игра между клубами завершилась разгромной победой "фиалок" - 3:0.
Пиколли в этом матче принять участие не сможет, ведь по регламенту новых игроков нельзя заявлять внутри квалификационной стадии.
24 августа «Кальяри» принимало на своем поле «Фиорентину» (1:1) в рамках 1-го тура Серии А. Роберто Пиколли в этой игре уже не участвовал.
