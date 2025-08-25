Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
Украина. Первая лига
25 августа 2025, 17:16 | Обновлено 25 августа 2025, 17:24
Экс-игрок киевлян впервые за пять лет вернулся на профессиональный уровень

Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хачериди

Совсем недавно украинский защитник Евгений Хачериди официально стал игроком одесского «Черноморца». Для него этот клуб первой лиги Украины стал первой профессиональной командой за последние 5 лет.

38-летний центрбек выступал в составе клубов: «Олком» Мелитополь, «Волынь» Луцк, «Динамо» Киев, «ПАОК» и «Динамо» Брест. Больше всего он запомнился своими выступлениями за киевлян, за которых сыграл 237 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

На международной арене за сборную Украины Евгений дебютировал 10 октября 2009 года в отборочном матче чемпионата мира против Англии (1:0). В желто-голубой форме провел 51 поединок и отличился 4 результативными действиями (3 гола, 1 ассист).

Всего на клубном уровне Хачериди принял участие в 297 матчах, отличившись 9 забитыми мячами, 2 ассистами и завоевав 10 трофеев.

Украинский центрбек получил 1 красную карточку на международном уровне и 7 – на клубном. Всего на его счету 101 желтая карточка.

Все трофеи Евгения Хачериди (10)

  • Чемпионат Украины (2014/15, 2015/16)
  • Кубок Украины (2013/14, 2014/15)
  • Суперкубок Украины (2009, 2011, 2016)
  • Чемпионат Греции 2018/19
  • Кубок Греции 2018/19
  • Суперкубок беларуси 2020
Перехода не будет. Источник опроверг слухи о трансфере звезды Украины
Николай ПАВЛОВ: «Пригласили его на игру Левого Берега. А он не пришел»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
