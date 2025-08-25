Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
Экс-игрок киевлян впервые за пять лет вернулся на профессиональный уровень
Совсем недавно украинский защитник Евгений Хачериди официально стал игроком одесского «Черноморца». Для него этот клуб первой лиги Украины стал первой профессиональной командой за последние 5 лет.
38-летний центрбек выступал в составе клубов: «Олком» Мелитополь, «Волынь» Луцк, «Динамо» Киев, «ПАОК» и «Динамо» Брест. Больше всего он запомнился своими выступлениями за киевлян, за которых сыграл 237 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
На международной арене за сборную Украины Евгений дебютировал 10 октября 2009 года в отборочном матче чемпионата мира против Англии (1:0). В желто-голубой форме провел 51 поединок и отличился 4 результативными действиями (3 гола, 1 ассист).
Всего на клубном уровне Хачериди принял участие в 297 матчах, отличившись 9 забитыми мячами, 2 ассистами и завоевав 10 трофеев.
Украинский центрбек получил 1 красную карточку на международном уровне и 7 – на клубном. Всего на его счету 101 желтая карточка.
Все трофеи Евгения Хачериди (10)
- Чемпионат Украины (2014/15, 2015/16)
- Кубок Украины (2013/14, 2014/15)
- Суперкубок Украины (2009, 2011, 2016)
- Чемпионат Греции 2018/19
- Кубок Греции 2018/19
- Суперкубок беларуси 2020
