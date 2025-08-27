КУРТУА: «Этот вратарь показал невероятную работу. Было опасно»
Тибо – о матче с «Овьедо»
Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.
Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0. Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве королевского клуба.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу киевлян в этом матче.
«Это важная победа, хорошо, что мы сохранили ворота на замке. Мы показали отличное качество против мотивированного соперника, который провел первый домашний матч в Ла Лиге за последние 24 года.
Матч был достаточно равным до конца – вратарь Овьедо показал невероятную работу. После того как мы повели в счете, было опасно. Соперник создал несколько моментов, но мы добились положительного результата», – сказал Куртуа.
