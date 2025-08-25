Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»

Легендарный украинский тренер Николай Павлов в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил финансовый кризис в «Днепре»:

«Заработанное у нас могли выплачивать мясом, картошкой, хлебом. «Южмаш» не платил вообще. Спросите любого из той команды, кто им давал деньги. Все скажут: «Павлов». Где я их находил? Искал спонсоров, где только мог. Тогдашний мэр Днепра Иван Куличенко подсказывал: «Этот завод имеет такую прибыль, этот такой. Там директор – болельщик, там – нет». Мэр звонил, предупреждал, что я приеду.

Я встречался с людьми, разговаривал. Дарил директорам заводов костюмы. Перед этим мы создали при содействии Куличенко и его юристов фонд помощи главному тренеру, открыли банковский счет. Деньги приходили на счет, мы их переводили на депозит. Тогда это было выгодно, прибыль составляла 200-300% годовых. Такой бизнес делали. Потом приходил в банк, писал распоряжения на футболистов, платил за квартиры и лечение жен покойных Емца и Жиздика и т.д. Распоряжался этими деньгами так, как считал нужным.

Но когда-то эти средства заканчиваются. Мне помогали друзья из США, но у них случился кризис, после которого помощь прекратилась. В течение двух месяцев я еще у друзей средства позаймал, а дальше остановился. Потому что либо отдаю долги, либо порежут на куски. К слову, именно представители криминального мира и помогли оплатить задолженность. Через два месяца приехал в Киев и Григорий Михайлович рассчитался по всем моим долгам по «Днепру». Об этом никто не знает, но именно Суркис вернул футболистам и персоналу «Днепра» зарплаты за два месяца. Не только тем, кто перешел в «Динамо», а всем.

Корпорация «Республика» Игоря Бакая не случайно оказалась в «Днепре» именно после того, как я покинул команду. Тренер Павлов им был не нужен. Их больше устраивал глухонемой немец. Потом они полчемпионата купили. Немец понятия не имел, что выигрывает не он, а выигрывают вместо него. И при этом «Днепр» остался на том же третьем месте, которое занимал в тот момент, когда я покидал команду».