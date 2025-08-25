Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 18:04 |
1009
3

Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»

Легендарный украинский тренер вспомнил финансовый кризис в «Днепре»

25 августа 2025, 18:04 |
1009
3
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Николай Павлов

Легендарный украинский тренер Николай Павлов в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил финансовый кризис в «Днепре»:

«Заработанное у нас могли выплачивать мясом, картошкой, хлебом. «Южмаш» не платил вообще. Спросите любого из той команды, кто им давал деньги. Все скажут: «Павлов». Где я их находил? Искал спонсоров, где только мог. Тогдашний мэр Днепра Иван Куличенко подсказывал: «Этот завод имеет такую прибыль, этот такой. Там директор – болельщик, там – нет». Мэр звонил, предупреждал, что я приеду.

Я встречался с людьми, разговаривал. Дарил директорам заводов костюмы. Перед этим мы создали при содействии Куличенко и его юристов фонд помощи главному тренеру, открыли банковский счет. Деньги приходили на счет, мы их переводили на депозит. Тогда это было выгодно, прибыль составляла 200-300% годовых. Такой бизнес делали. Потом приходил в банк, писал распоряжения на футболистов, платил за квартиры и лечение жен покойных Емца и Жиздика и т.д. Распоряжался этими деньгами так, как считал нужным.

Но когда-то эти средства заканчиваются. Мне помогали друзья из США, но у них случился кризис, после которого помощь прекратилась. В течение двух месяцев я еще у друзей средства позаймал, а дальше остановился. Потому что либо отдаю долги, либо порежут на куски. К слову, именно представители криминального мира и помогли оплатить задолженность. Через два месяца приехал в Киев и Григорий Михайлович рассчитался по всем моим долгам по «Днепру». Об этом никто не знает, но именно Суркис вернул футболистам и персоналу «Днепра» зарплаты за два месяца. Не только тем, кто перешел в «Динамо», а всем.

Корпорация «Республика» Игоря Бакая не случайно оказалась в «Днепре» именно после того, как я покинул команду. Тренер Павлов им был не нужен. Их больше устраивал глухонемой немец. Потом они полчемпионата купили. Немец понятия не имел, что выигрывает не он, а выигрывают вместо него. И при этом «Днепр» остался на том же третьем месте, которое занимал в тот момент, когда я покидал команду».

По теме:
Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
Николай ПАВЛОВ: «Пригласили его на игру Левого Берега. А он не пришел»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Николай Павлов финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу долги Днепр
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 42
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25 августа 2025, 07:59 1
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег

Лидером списка является Флойд Мейвезер

Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25.08.2025, 01:38
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Футбол | 25.08.2025, 11:17
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
До слова, саме представники кримінального світу й допомогли сплатити заборгованість. Через два місяці приїхав до Києва і Григорій Михайлович розрахувався за всіма моїми боргами. 😉
Ответить
+3
pmelnik7788
ми здогадувались, що Григорій Михайлович не зовсім чистий перед законом, але що він представник кримінального світу   
Ответить
+2
batistuta
Оце так цирк! Бо потужні!
Ответить
+1
Популярные новости
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 3
Футбол
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем