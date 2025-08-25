Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе забил 380-й гол, Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла
Испания
25 августа 2025, 14:19 |
31
0

Мбаппе забил 380-й гол, Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла

Как выглядят различные бомбардирские рейтинги после очередного матча «Реала»?

25 августа 2025, 14:19 |
31
0
Мбаппе забил 380-й гол, Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.

Килиан Мбаппе (дважды) и Винисиус Жуниор отличились голами в этой игре.

Французский нападающий имеет теперь 380 голов в карьере.

Лучшие французские бомбардиры в истории футбола

  1. 498 – Карим Бензема
  2. 411 – Тьерри Анри
  3. 380 – Килиан Мбаппе
  4. 365 – Андре-Пьер Жиньяк
  5. 364 – Жан-Пьер Папен
  6. 364 – Роже Куртуа
  7. 351 – Оливье Жиру

Также в активе Мбаппе 35 голов во всех турнирах 2025 года.

Лучшие бомбардиры 2025 года во всех турнирах

  1. 35 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
  2. 29 – Виктор Дьокереш (Спортинг, Арсенал)
  3. 28 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
  4. 28 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
  5. 28 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)
  6. 28 – Виктор Осимген (Галатасарай, сборная Нигерии)

Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла по количеству забитых мячей за «Реал».

Лучшие бомбардиры-иностранцы Реала

  1. 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 354 – Карим Бензема (Франция)
  3. 308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  4. 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  5. 208 – Уго Санчес (Мексика)
  6. 121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  7. 107 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  8. 106 – Гарет Бэйл (Уэльс)
  9. 104 – Роналдо (Бразилия)
  10. 101 – Иван Саморано (Чили)
  1. 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 354 – Карим Бензема (Франция)
  3. 308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  4. 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  5. 208 – Уго Санчес (Мексика)
  6. 121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  7. 107 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  8. 106 – Гарет Бэйл (Уэльс)
  9. 104 – Роналдо (Бразилия)
  10. 101 – Иван Саморано (Чили)
По теме:
Марсель провел переговоры с Реалом по полузащитнику
Севилья – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Звездный футболист Реала не сдержал эмоций из-за решения Хаби Алонсо
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Овьедо Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Гарет Бэйл
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию второго матча ЛЕ против Маккаби
Футбол | 25 августа 2025, 13:10 2
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию второго матча ЛЕ против Маккаби
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию второго матча ЛЕ против Маккаби

28 августа подопечные Александра Шовковского сыграют против израильского клуба

Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Футбол | 25 августа 2025, 10:03 11
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер

Молодой бразилец получит в Украине существенно лучшие условия, чем во «Флуминенсе»

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25.08.2025, 09:27
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 83
Другие виды
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем