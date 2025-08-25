Мбаппе забил 380-й гол, Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла
Как выглядят различные бомбардирские рейтинги после очередного матча «Реала»?
В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.
Килиан Мбаппе (дважды) и Винисиус Жуниор отличились голами в этой игре.
Французский нападающий имеет теперь 380 голов в карьере.
Лучшие французские бомбардиры в истории футбола
- 498 – Карим Бензема
- 411 – Тьерри Анри
- 380 – Килиан Мбаппе
- 365 – Андре-Пьер Жиньяк
- 364 – Жан-Пьер Папен
- 364 – Роже Куртуа
- 351 – Оливье Жиру
Также в активе Мбаппе 35 голов во всех турнирах 2025 года.
Лучшие бомбардиры 2025 года во всех турнирах
- 35 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
- 29 – Виктор Дьокереш (Спортинг, Арсенал)
- 28 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
- 28 – Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)
- 28 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)
- 28 – Виктор Осимген (Галатасарай, сборная Нигерии)
Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла по количеству забитых мячей за «Реал».
Лучшие бомбардиры-иностранцы Реала
- 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 354 – Карим Бензема (Франция)
- 308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
- 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 208 – Уго Санчес (Мексика)
- 121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 107 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 106 – Гарет Бэйл (Уэльс)
- 104 – Роналдо (Бразилия)
- 101 – Иван Саморано (Чили)
