Мбаппе забил 380-й гол, Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла

В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.

Килиан Мбаппе (дважды) и Винисиус Жуниор отличились голами в этой игре.

Французский нападающий имеет теперь 380 голов в карьере.

Лучшие французские бомбардиры в истории футбола

Также в активе Мбаппе 35 голов во всех турнирах 2025 года.

Лучшие бомбардиры 2025 года во всех турнирах

Винисиус Жуниор обошел Гарета Бейла по количеству забитых мячей за «Реал».

Лучшие бомбардиры-иностранцы Реала

Franceses com mais gols na HISTÓRIA:



🇫🇷 Benzema : 498 gols

🇫🇷 Henry : 411 gols

🇫🇷 Mbappé : 380 gols 🆙

🇫🇷 Gignac: 365 gols

🇫🇷 J. Papin : 364 gols

🇫🇷 Roger Courtois : 364 gols

🇫🇷 Giroud: 351 gols 🆙



Rumo ao topo. ⭐ pic.twitter.com/uPG3IdbLVs