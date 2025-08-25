Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

5 сентября сборная Украины начнет свой путь в отборе на чемпионат мира, который состоится в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва проведут шесть матчей в своем квартете.

В первом туре «сине-желтая» команда сыграет на номинально домашнем стадионе против сборной Франции, а 9 сентября встретится против Азербайджана. По информации ТаТоТаке, главный тренер Сергей Ребров вызовет на первые два тура 25 игроков:

Ориентировочная заявка сборной Украины на матчи отбора (против Франции и Азербайджана):

Вратари: Лунин (Реал), Ризнык (Шахтер), Трубин (Бенфика).

Защитники: Бондарь, Матвиенко, Конопля (все – Шахтер), Забарный (ПСЖ), Сваток (Остин), Михавко, Тимчик (оба – Динамо), Миколенко (Эвертон).

Полузащитники: Бондаренко, Очеретько, Судаков (все – Шахтер), Калюжный (Металлист 1925), Шапаренко (Динамо), Ярмолюк (Брентфорд), Зинченко (Арсенал), Гуцуляк, Назаренко (оба – Полесье), Зубков (Трабзонспор).

Нападающие: Ванат (Динамо), Довбик (Рома), Яремчук (Олимпиакос).

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

5 сентября, 21.45. Украина – Франция

9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21.45. Исландия – Украина

13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21.45. Франция – Украина

16 ноября, 19:00. Украина – Исландия