Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана
5 сентября сборная Украины начнет свой путь в отборе на чемпионат мира, который состоится в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва проведут шесть матчей в своем квартете.
В первом туре «сине-желтая» команда сыграет на номинально домашнем стадионе против сборной Франции, а 9 сентября встретится против Азербайджана. По информации ТаТоТаке, главный тренер Сергей Ребров вызовет на первые два тура 25 игроков:
Ориентировочная заявка сборной Украины на матчи отбора (против Франции и Азербайджана):
Вратари: Лунин (Реал), Ризнык (Шахтер), Трубин (Бенфика).
Защитники: Бондарь, Матвиенко, Конопля (все – Шахтер), Забарный (ПСЖ), Сваток (Остин), Михавко, Тимчик (оба – Динамо), Миколенко (Эвертон).
Полузащитники: Бондаренко, Очеретько, Судаков (все – Шахтер), Калюжный (Металлист 1925), Шапаренко (Динамо), Ярмолюк (Брентфорд), Зинченко (Арсенал), Гуцуляк, Назаренко (оба – Полесье), Зубков (Трабзонспор).
Нападающие: Ванат (Динамо), Довбик (Рома), Яремчук (Олимпиакос).
Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:
- 5 сентября, 21.45. Украина – Франция
- 9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина
- 10 октября, 21.45. Исландия – Украина
- 13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан
- 13 ноября, 21.45. Франция – Украина
- 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
