Сборная УКРАИНЫ
25 августа 2025, 13:24
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

5 сентября сборная Украины начнет свой путь в отборе на чемпионат мира, который состоится в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва проведут шесть матчей в своем квартете.

В первом туре «сине-желтая» команда сыграет на номинально домашнем стадионе против сборной Франции, а 9 сентября встретится против Азербайджана. По информации ТаТоТаке, главный тренер Сергей Ребров вызовет на первые два тура 25 игроков:

Ориентировочная заявка сборной Украины на матчи отбора (против Франции и Азербайджана):

Вратари: Лунин (Реал), Ризнык (Шахтер), Трубин (Бенфика).

Защитники: Бондарь, Матвиенко, Конопля (все – Шахтер), Забарный (ПСЖ), Сваток (Остин), Михавко, Тимчик (оба – Динамо), Миколенко (Эвертон).

Полузащитники: Бондаренко, Очеретько, Судаков (все – Шахтер), Калюжный (Металлист 1925), Шапаренко (Динамо), Ярмолюк (Брентфорд), Зинченко (Арсенал), Гуцуляк, Назаренко (оба – Полесье), Зубков (Трабзонспор).

Нападающие: Ванат (Динамо), Довбик (Рома), Яремчук (Олимпиакос).

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

  • 5 сентября, 21.45. Украина – Франция
  • 9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина
  • 10 октября, 21.45. Исландия – Украина
  • 13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан
  • 13 ноября, 21.45. Франция – Украина
  • 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
