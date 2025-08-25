Интер Милан

25 августа на Джузеппе Меацца пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором Интер встретится с Торино. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда несколько предыдущих сезонов провела под руководством Симоне Индзаги. И тот добился успехов, особенно с учетом того, какими скромными были финансовые возможности. И ничего, получилось даже скудетто в 2024-м взять. А в мае вовсю говорили о требле. Но в итоге не удалось взять ни единого трофея: уступили на внутренней арене Наполи в Серии А и Милану в кубке, и напоследок получили 0:5 в финале Лиги чемпионов от ПСЖ.

После того поражения тренер уехал в Саудовскую Аравию. В Милане сделали ставку на Киву. И в целом первый блин у него вышел комом, ведь на клубном чемпионате мира, выйдя из группы, его новые подопечные уже в 1/8 финала вылетели. Причем проиграли там не кому-то из признанных грандов - вылетели от Флуминенсе, причем со счетом 0:2!

Торино

Клуб, с одной стороны, прекрасно помнит свою историю - и успехи, и трагедии. И хочет если не полноценно выйти из-под тени своего статусного соседа, Ювентуса, то, как минимум, пробиться наконец-то в еврокубки. Иван Юрич хотя и обеспечил прогресс футболистов, но все же максимум удавалось оставаться среди середняков в Серии А. Желая добиться большего, прошлым летом в Турине заманили Ваноли. Но с экс-наставником Венеции получилось взять 44 очка и одиннадцатое место - в итоге с ним прекратили сотрудничество досрочно, уже в июне.

Сейчас тренером стал Барони, что в прошлом сезоне не особенно удачно руководил Лацио. Марко успел дебютировать в официальном поединке с победы - в кубке за счет гола Влашича в начале второго тайма выиграли 1:0 у скромной Модены.

Статистика личных встреч

В последний раз Торино выигрывал в начале 2019-го года. А во всех шести последних очных поединках побеждал миланский гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом подопечных Киву. Тут ставим на их победу на своем поле с форой -1,0 голов (коэффициент - 1,69).