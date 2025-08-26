Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Торино – 5:0. Разгром на старте Серии A. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Интер Милан
25.08.2025 21:45 – FT 5 : 0
Торино
Италия
26 августа 2025, 01:23 | Обновлено 26 августа 2025, 01:30
28
0

Интер – Торино – 5:0. Разгром на старте Серии A. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура итальянской Серии А

26 августа 2025, 01:23 | Обновлено 26 августа 2025, 01:30
28
0
Интер – Торино – 5:0. Разгром на старте Серии A. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 августа состоялся матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Торино».

Игра прошла состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Хозяева поля разгромили соперников со счетом 5:0.

У Интера голы забили Алессандро Бастони, Маркус Тюрам (дубль), Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.

Серия А. 25 августа, 1-й тур.

Интер – Торино – 5:0

Голы: Бастони, 18, Тюрам, 36, 62, Лаутаро Мартинес, 52, Бонни, 72

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Алессандро Бастони, 18 мин

ГОЛ! 2:0. Маркус Тюрам, 36 мин

ГОЛ! 3:0. Лаутаро Мартинес, 52 мин

ГОЛ! 4:0. Маркус Тюрам, 62 мин

ГОЛ! 5:0. Анж-Йоан Бонни, 72 мин

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Интер Милан).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Торино видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони Маркус Тюрам Интер - Торино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
