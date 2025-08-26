Интер Милан

Интер – Торино – 5:0. Разгром на старте Серии A. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура итальянской Серии А
Вечером 25 августа состоялся матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Торино».
Игра прошла состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Хозяева поля разгромили соперников со счетом 5:0.
У Интера голы забили Алессандро Бастони, Маркус Тюрам (дубль), Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.
Серия А. 25 августа, 1-й тур.
Интер – Торино – 5:0
Голы: Бастони, 18, Тюрам, 36, 62, Лаутаро Мартинес, 52, Бонни, 72
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Алессандро Бастони, 18 мин
ГОЛ! 2:0. Маркус Тюрам, 36 мин
ГОЛ! 3:0. Лаутаро Мартинес, 52 мин
ГОЛ! 4:0. Маркус Тюрам, 62 мин
ГОЛ! 5:0. Анж-Йоан Бонни, 72 мин
События матча
