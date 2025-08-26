Интер Милан

Вечером 25 августа состоялся матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Торино».

Игра прошла состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Хозяева поля разгромили соперников со счетом 5:0.

У Интера голы забили Алессандро Бастони, Маркус Тюрам (дубль), Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.

Серия А. 25 августа, 1-й тур.

Интер – Торино – 5:0

Голы: Бастони, 18, Тюрам, 36, 62, Лаутаро Мартинес, 52, Бонни, 72

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Алессандро Бастони, 18 мин

ГОЛ! 2:0. Маркус Тюрам, 36 мин

ГОЛ! 3:0. Лаутаро Мартинес, 52 мин

ГОЛ! 4:0. Маркус Тюрам, 62 мин

ГОЛ! 5:0. Анж-Йоан Бонни, 72 мин