Осимхен и Сане помогли Галатасараю разгромить Кайсериспор

24 августа в матче третьего тура чемпионата Турции встретились «Кайсериспор» и «Галатасарай».

Гости с первых минут завладели инициативой, но счет открыли лишь на 36-й минуте – отличился Эрен Элмали.

В начале второго тайма Элмали оформил дубль.

Позже победу «Галатасарая» завершили звездные новички: на 86-й минуте забил Виктор Осимхен, а на 90+3-й – Лерой Сане.

В итоге «Галатасарай» одержал убедительную победу – 4:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Турции 3-й тур

Кайсериспор – Галатасарай – 0:4

Голы: Элмали, 36, 46, Осимхен, 86, Сане, 90+3