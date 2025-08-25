Осимхен и Сане помогли Галатасараю разгромить Кайсериспор
Команды встретились в матче третьего тура чемпионата Турции
24 августа в матче третьего тура чемпионата Турции встретились «Кайсериспор» и «Галатасарай».
Гости с первых минут завладели инициативой, но счет открыли лишь на 36-й минуте – отличился Эрен Элмали.
В начале второго тайма Элмали оформил дубль.
Позже победу «Галатасарая» завершили звездные новички: на 86-й минуте забил Виктор Осимхен, а на 90+3-й – Лерой Сане.
В итоге «Галатасарай» одержал убедительную победу – 4:0.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат Турции 3-й тур
Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
Голы: Элмали, 36, 46, Осимхен, 86, Сане, 90+3
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Ванат может оказаться в «Жироне»
«Реал Мадрид» разобрался с соперником в матче чемпионата Испании