Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осимхен и Сане помогли Галатасараю разгромить Кайсериспор
Чемпионат Турции
Кайсериспор
24.08.2025 21:30 – FT 0 : 4
Галатасарай
Турция
25 августа 2025, 03:22 | Обновлено 25 августа 2025, 03:31
Осимхен и Сане помогли Галатасараю разгромить Кайсериспор

Команды встретились в матче третьего тура чемпионата Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в матче третьего тура чемпионата Турции встретились «Кайсериспор» и «Галатасарай».

Гости с первых минут завладели инициативой, но счет открыли лишь на 36-й минуте – отличился Эрен Элмали.

В начале второго тайма Элмали оформил дубль.

Позже победу «Галатасарая» завершили звездные новички: на 86-й минуте забил Виктор Осимхен, а на 90+3-й – Лерой Сане.

В итоге «Галатасарай» одержал убедительную победу – 4:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Турции 3-й тур

Кайсериспор – Галатасарай – 0:4

Голы: Элмали, 36, 46, Осимхен, 86, Сане, 90+3

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Галатасарай).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эврен Эльмали (Галатасарай).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Эврен Эльмали (Галатасарай).
По теме:
Трабзонспор с тремя украинцами выиграл третий матч и стал лидером в Турции
ФОТО. Ванда Нара выиграла суд у Икарди. Он будет платить огромные алименты
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Виктор Осимхен Лерой Сане Галатасарай Кайсериспор чемпионат Турции по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
