ВИДЕО. Что сказал Роналдиньо новичку Манчестер Юнайтед после трансфера?

Матеус Кунья рассказал, что сказал ему Роналдиньо после перехода в «МЮ».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился, что легендарный Роналдиньо лично поздравил его с подписанием контракта.

В интервью Sky Sports Кунья сказал: «Он сказал: «Вау. Это один из величайших клубов мира. Ты заслужил это». Он вспомнил свою историю с «Юнайтед» и признался, что хотел бы там играть».

Летом 2003 года Роналдиньо действительно был близок к переходу в «МЮ», но в итоге выбрал «Барселону», что до сих пор вспоминают фанаты английского клуба.

Кунья добавил, что хотя они с легендой не друзья, они часто общаются, а сам он считает Роналдиньо своим кумиром.