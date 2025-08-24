ВИДЕО. Что сказал Роналдиньо новичку Манчестер Юнайтед после трансфера?
Матеус Кунья рассказал о разговоре с Роналдиньо
Матеус Кунья рассказал, что сказал ему Роналдиньо после перехода в «МЮ».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья поделился, что легендарный Роналдиньо лично поздравил его с подписанием контракта.
В интервью Sky Sports Кунья сказал: «Он сказал: «Вау. Это один из величайших клубов мира. Ты заслужил это». Он вспомнил свою историю с «Юнайтед» и признался, что хотел бы там играть».
Летом 2003 года Роналдиньо действительно был близок к переходу в «МЮ», но в итоге выбрал «Барселону», что до сих пор вспоминают фанаты английского клуба.
Кунья добавил, что хотя они с легендой не друзья, они часто общаются, а сам он считает Роналдиньо своим кумиром.
