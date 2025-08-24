ФОТО. Ванда Нара выиграла суд у Икарди. Он будет платить огромные алименты

Суд в Буэнос-Айресе обязал Мауро Икарди платить по $110 тыс. алиментов на каждую из двух дочерей после затяжного конфликта с бывшей женой Вандой Нарой.

Арест наложен на компанию Asociacion Civil La Isla SA и «Дом мечты» футболиста в Нордельте, где он жил с новой невестой Чиной Суарес.

Икарди внесли в реестр должников, что означает блокировку банковских операций, кредитов и даже запрет на выезд из страны в случае возвращения в Аргентину.

Во время слушаний Ванда резко напомнила бывшему мужу о его обязанностях перед дочерьми, заявив, что сама обеспечивает семью.

Поражение в суде совпало с моментом, когда Мауро только вернулся на поле после 281-дневной паузы из-за операции на колене.

Теперь футболисту предстоит решать не только спортивные, но и финансовые проблемы.