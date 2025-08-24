Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конец старой эры и начало новой. Ндиайе творит историю Эвертона
Англия
24 августа 2025, 20:49 | Обновлено 24 августа 2025, 20:52
450
0

Конец старой эры и начало новой. Ндиайе творит историю Эвертона

Сенегалец первым отличился забитым мячом на новом стадионе «ирисок»

24 августа 2025, 20:49 | Обновлено 24 августа 2025, 20:52
450
0
Конец старой эры и начало новой. Ндиайе творит историю Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илиман Ндиайе

Сенегальский вингер «Эвертона» Илиман Ндиайе стал первым игроком клуба, который отличился забитым мячом на новом стадионе «Хилл Дикинсон».

24 августа состоялась игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Брайтон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Ндиайе и Джеймс Гарнер, а Джек Грилиш впервые с 2022 года оформил дубль ассистов.

Интересно, что Ндиайе также стал последним футболистом, забившим гол на старом стадионе «Гудисон Парк» – 18 мая 2025 года в матче против «Саутгемптона» (2:0).

Всего в составе «ирисок» Илиман провел 39 матчей и забил 12 голов. Его команда сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

По теме:
Обмен уколами. Фулхэм и Ман Юнайтед разошлись миром в матче АПЛ
ВИДЕО. Фулхэм и МЮ обменялись забитыми голами во втором тайме
Грилиш в Эвертоне отдал столько же ассистов, сколько за 2 сезона в Ман Сити
Эвертон чемпионат Англии по футболу статистика Брайтон Английская Премьер-лига стадион Гудисон Парк Илиман Ндиайе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Футбол | 24 августа 2025, 19:23 6
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины

Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана

Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23 августа 2025, 22:38 1
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом

«Шпоры» победили 2:0

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2025, 19:32
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Бокс | 24.08.2025, 11:30
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Футбол | 23.08.2025, 23:45
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 2
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 23
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 1
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем