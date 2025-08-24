Конец старой эры и начало новой. Ндиайе творит историю Эвертона
Сенегалец первым отличился забитым мячом на новом стадионе «ирисок»
Сенегальский вингер «Эвертона» Илиман Ндиайе стал первым игроком клуба, который отличился забитым мячом на новом стадионе «Хилл Дикинсон».
24 августа состоялась игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Брайтон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Ндиайе и Джеймс Гарнер, а Джек Грилиш впервые с 2022 года оформил дубль ассистов.
Интересно, что Ндиайе также стал последним футболистом, забившим гол на старом стадионе «Гудисон Парк» – 18 мая 2025 года в матче против «Саутгемптона» (2:0).
Всего в составе «ирисок» Илиман провел 39 матчей и забил 12 голов. Его команда сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.
1 - Iliman Ndiaye has become Everton's first ever Premier League scorer at the Hill Dickinson Stadium, having also been the Toffees' final scorer at Goodison Park in May. Bookended. pic.twitter.com/ASM5xLFUAU— OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2025
