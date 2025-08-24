Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Грилиш в Эвертоне отдал столько же ассистов, сколько за 2 сезона в Ман Сити
Англия
24 августа 2025, 19:08
Грилиш в Эвертоне отдал столько же ассистов, сколько за 2 сезона в Ман Сити

Для Джека игра против «Брайтона» стала второй в составе «ирисок»

Грилиш в Эвертоне отдал столько же ассистов, сколько за 2 сезона в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский нападающий «Эвертона» Джек Грилиш в своем первом стартовом матче за новый клуб отдал столько же результативных передач (2), сколько за последние два сезона в составе «Манчестер Сити» в АПЛ.

24 августа состоялась игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Брайтон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Для Джека этот поединок стал вторым в составе «ирисок» и первым в стартовом составе.

За прошедшие два сезона Премьер-лиги Грилиш в составе «горожан» отдал только 2 ассиста в 40 матчах. Последний раз он оформлял дубль из результативных передач 28 декабря 2022 года в игре против «Лидса» (3:1).

Сейчас «Эвертон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, тогда как «Брайтон» оказался на 18-м месте.

