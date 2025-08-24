Грилиш в Эвертоне отдал столько же ассистов, сколько за 2 сезона в Ман Сити
Для Джека игра против «Брайтона» стала второй в составе «ирисок»
Английский нападающий «Эвертона» Джек Грилиш в своем первом стартовом матче за новый клуб отдал столько же результативных передач (2), сколько за последние два сезона в составе «Манчестер Сити» в АПЛ.
24 августа состоялась игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Эвертон» и «Брайтон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Для Джека этот поединок стал вторым в составе «ирисок» и первым в стартовом составе.
За прошедшие два сезона Премьер-лиги Грилиш в составе «горожан» отдал только 2 ассиста в 40 матчах. Последний раз он оформлял дубль из результативных передач 28 декабря 2022 года в игре против «Лидса» (3:1).
Сейчас «Эвертон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, тогда как «Брайтон» оказался на 18-м месте.
🅰️ | Jack's back!— Sofascore Football (@SofascoreINT) August 24, 2025
Jack Grealish in the last two Premier League seasons with Man City:
👕 40 apps
⏱️ 1757' played
🅰️ 2 assists
Jack Grealish this Premier League season with Everton so far:
👕 2 apps
⏱️ 75' played
🅰️ 2 assists
His first brace of PL assists since 28 Dec 2022!… pic.twitter.com/rYNG17m9CX
