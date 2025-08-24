Справились без Миколенка. Эвертон одержал победу над Брайтоном

24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Эвертон» и «Брайтон».

Украинский защитник Виталий Миколенко в матче не участвовал из-за повреждений.

А вот Джек Грилиш сыграл за «Эвертон» и отличился результативной передачей. На 23-й минуте Грилиш нашел в штрафной Илимана Ндиае, а последний переправил мяч в нижний правый угол ворот.

Во втором тайме Джеймс Гарнер показал сопернику, как он умеет забивать. Гарнер пробил с 20 метров прямо в левый нижний угол. Голкипер был бессилен.

На 77-й минуте «Брайтон» мог отыграть один гол, но Велбек не реализовал пенальти.

Для Эвертона это первая победа в новом сезоне. У «Брайтона» есть только один зачетный балл после двух матчей.

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Эвертон – Брайтон – 2:0

Голы: Ндиае, 23, Гарнер, 52

Фотоотчет с матча