Справились без Миколенка. Эвертон одержал победу над Брайтоном
Команды встретились во втором туре АПЛ
24 августа в матче второго тура английской премьер-лиги встретились «Эвертон» и «Брайтон».
Украинский защитник Виталий Миколенко в матче не участвовал из-за повреждений.
А вот Джек Грилиш сыграл за «Эвертон» и отличился результативной передачей. На 23-й минуте Грилиш нашел в штрафной Илимана Ндиае, а последний переправил мяч в нижний правый угол ворот.
Во втором тайме Джеймс Гарнер показал сопернику, как он умеет забивать. Гарнер пробил с 20 метров прямо в левый нижний угол. Голкипер был бессилен.
На 77-й минуте «Брайтон» мог отыграть один гол, но Велбек не реализовал пенальти.
Для Эвертона это первая победа в новом сезоне. У «Брайтона» есть только один зачетный балл после двух матчей.
АПЛ. 2-й тур. 24 августа
Эвертон – Брайтон – 2:0
Голы: Ндиае, 23, Гарнер, 52
