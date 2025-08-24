Англия24 августа 2025, 15:12 | Обновлено 24 августа 2025, 15:14
Без Миколенко. Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Брайтона
Матч чемпионата Англии начнется 24 августа в 16.00
В воскресенье, 24 августа, состоятся три поединка второго тура Английской Премьер-лиги.
В одном из матчей «Эвертон» на своем новом стадионе «Hill Dickinson Stadium» примет «Брайтон».
Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на матч чемпионата Англии из-за травмы, полученной в товарищеском поединке против итальянской «Ромы» (0:1).
Команды начнут футбольное противостояние в 16:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Брайтон»
