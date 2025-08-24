Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Миколенко. Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Брайтона
Англия
24 августа 2025, 15:12 | Обновлено 24 августа 2025, 15:14
116
0

Без Миколенко. Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Брайтона

Матч чемпионата Англии начнется 24 августа в 16.00

24 августа 2025, 15:12 | Обновлено 24 августа 2025, 15:14
116
0
Без Миколенко. Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 24 августа, состоятся три поединка второго тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Эвертон» на своем новом стадионе «Hill Dickinson Stadium» примет «Брайтон».

Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на матч чемпионата Англии из-за травмы, полученной в товарищеском поединке против итальянской «Ромы» (0:1).

Команды начнут футбольное противостояние в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Брайтон»

По теме:
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити
«Очень горжусь». Пресс-конференция Артеты после матча с Лидсом
Эвертон Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Виталий Миколенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24 августа 2025, 13:19 13
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате

Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом

Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23 августа 2025, 22:38 1
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом

«Шпоры» победили 2:0

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23.08.2025, 17:43
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Футбол | 23.08.2025, 20:05
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Футбол | 24.08.2025, 14:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 22
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 35
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем