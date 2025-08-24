Без Миколенко. Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Брайтона

В воскресенье, 24 августа, состоятся три поединка второго тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Эвертон» на своем новом стадионе «Hill Dickinson Stadium» примет «Брайтон».

Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на матч чемпионата Англии из-за травмы, полученной в товарищеском поединке против итальянской «Ромы» (0:1).

Команды начнут футбольное противостояние в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Брайтон»