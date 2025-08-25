Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Брайтон – 2:0. На новом стадионе. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Эвертон
24.08.2025 16:00 – FT 2 : 0
Брайтон
Англия
25 августа 2025, 02:16 | Обновлено 25 августа 2025, 02:17
Эвертон – Брайтон – 2:0. На новом стадионе. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура АПЛ

Эвертон – Брайтон – 2:0. На новом стадионе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в матче второго тура английской Премьер-лиги встретились "Эвертон" и "Брайтон".

Хозяева провели первый матч на новом Hill Dickinson Stadium, который в дебютной игре собрал 51 759 болельщиков.

Украинский защитник Виталий Миколенко участия в поединке не принимал из-за травмы.

«Эвертон» одержал убедительную победу. На 23-й минуте Ндиае открыл счет, а во втором тайме Гарнер удвоил преимущество «ирисок».

В итоге – 2:0 в пользу «Эвертона».

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Эвертон – Брайтон – 2:0

Голы: Ндиае, 23, Гарнер, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Гарнер (Эвертон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
Эвертон Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джеймс Гарнер
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
