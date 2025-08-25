Эвертон – Брайтон – 2:0. На новом стадионе. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче второго тура АПЛ
24 августа в матче второго тура английской Премьер-лиги встретились "Эвертон" и "Брайтон".
Хозяева провели первый матч на новом Hill Dickinson Stadium, который в дебютной игре собрал 51 759 болельщиков.
Украинский защитник Виталий Миколенко участия в поединке не принимал из-за травмы.
«Эвертон» одержал убедительную победу. На 23-й минуте Ндиае открыл счет, а во втором тайме Гарнер удвоил преимущество «ирисок».
В итоге – 2:0 в пользу «Эвертона».
АПЛ. 2-й тур. 24 августа
Эвертон – Брайтон – 2:0
Голы: Ндиае, 23, Гарнер, 52
Видео голов и обзор матча
События матча
