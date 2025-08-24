ВИДЕО. Невероятно. Жирона пропустила от Вильярреала 3 гола за 13 минут
Клуб из Каталонии проводит не самый лучший матч
В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.
И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей.
Хозяева поля забили 3 гола за 13 минут: дубль на свой счет записал Тейджон Бьюкенен, еще один мяч оформил Рафа Марин.
❗️ ВИДЕО. Невероятно. Жирона пропустила от Вильярреала 3 гола за 13 минут
