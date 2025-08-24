Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятно. Жирона пропустила от Вильярреала 3 гола за 13 минут
Испания
24 августа 2025, 20:46 | Обновлено 24 августа 2025, 21:24
269
0

ВИДЕО. Невероятно. Жирона пропустила от Вильярреала 3 гола за 13 минут

Клуб из Каталонии проводит не самый лучший матч

24 августа 2025, 20:46 | Обновлено 24 августа 2025, 21:24
269
0
ВИДЕО. Невероятно. Жирона пропустила от Вильярреала 3 гола за 13 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей.

Хозяева поля забили 3 гола за 13 минут: дубль на свой счет записал Тейджон Бьюкенен, еще один мяч оформил Рафа Марин.

❗️ ВИДЕО. Невероятно. Жирона пропустила от Вильярреала 3 гола за 13 минут

По теме:
Вильярреал – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лехия с тремя украинцами выиграла дома у Арки в чемпионате Польши
ВИДЕО. Как Жирона пропустила от Вильярреала после ошибки в обороне
Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Владислав Крапивцов Вильярреал - Жирона Рафа Марин Тейджон Бьюкенен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 24 августа 2025, 16:00 47
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

20 дней назад команды не договорили

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 10
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

Учит французский. Известно, с кем больше всего общается Забарный в ПСЖ
Футбол | 24.08.2025, 20:23
Учит французский. Известно, с кем больше всего общается Забарный в ПСЖ
Учит французский. Известно, с кем больше всего общается Забарный в ПСЖ
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Футбол | 24.08.2025, 00:36
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Футбол | 23.08.2025, 23:45
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 23
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 18
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем