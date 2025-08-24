Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 августа 2025, 20:43 | Обновлено 24 августа 2025, 21:23
ВИДЕО. Как Жирона пропустила от Вильярреала после ошибки в обороне

Забитым мячом отличился Николя Пепе

Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Пепе

В воскресенье, 24 августа, проходит матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу принимает «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков вышли в стартовым составе гостей.

Гости пропустили уже на 7-й минуте: Янхель Эррера ошибся в обороне, после чего голом отличился Николя Пепе.

Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Владислав Крапивцов Вильярреал - Жирона Янхель Эррера Николя Пепе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
