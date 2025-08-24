Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каких игроков Арсенала превзошел новичок команды в розыгрыше АПЛ 2024/25?
Англия
24 августа 2025, 17:55
Каких игроков Арсенала превзошел новичок команды в розыгрыше АПЛ 2024/25?

Только Сака был на одном уровне с Эзе по результативным действиям

24 августа 2025, 17:55 |
Каких игроков Арсенала превзошел новичок команды в розыгрыше АПЛ 2024/25?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

Как сообщалось ранее, английский нападающий Эберечи Эзе официально стал игроком лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила 69,3 миллиона евро.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ (2024/25) бывший игрок «Кристал Пэлас» отметился 16 результативными действиями (8 Г + 8 А). Среди новых одноклубников Эзе только Букайо Сака показал аналогичный результат (16: 6 Г+ 10 А).

Все остальные игроки «канониров» набрали меньшее количество очков по системе «гол + пас».

Результативность игроков Арсенала в прошлом сезоне Премьер-лиги

  • Эберечи Эзе – 16: 8 голов, 8 ассистов
  • Букайо Сака – 16: 6 голов, 10 ассистов
  • Леандро Троссард – 15: 8 голов, 7 ассистов
  • Кай Хаверц – 12: 9 голов, 3 ассиста
  • Габриэл Мартинелли – 12: 8 голов, 4 ассиста
  • Мартин Эдегор – 11: 3 гола, 8 ассистов
  • Деклан Райс – 11: 4 гола, 7 ассистов
  • Микель Мерино – 9: 7 голов, 2 ассиста

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Сообщить об ошибке

