Каких игроков Арсенала превзошел новичок команды в розыгрыше АПЛ 2024/25?
Только Сака был на одном уровне с Эзе по результативным действиям
Как сообщалось ранее, английский нападающий Эберечи Эзе официально стал игроком лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила 69,3 миллиона евро.
По итогам прошлого розыгрыша АПЛ (2024/25) бывший игрок «Кристал Пэлас» отметился 16 результативными действиями (8 Г + 8 А). Среди новых одноклубников Эзе только Букайо Сака показал аналогичный результат (16: 6 Г+ 10 А).
Все остальные игроки «канониров» набрали меньшее количество очков по системе «гол + пас».
Результативность игроков Арсенала в прошлом сезоне Премьер-лиги
- Эберечи Эзе – 16: 8 голов, 8 ассистов
- Букайо Сака – 16: 6 голов, 10 ассистов
- Леандро Троссард – 15: 8 голов, 7 ассистов
- Кай Хаверц – 12: 9 голов, 3 ассиста
- Габриэл Мартинелли – 12: 8 голов, 4 ассиста
- Мартин Эдегор – 11: 3 гола, 8 ассистов
- Деклан Райс – 11: 4 гола, 7 ассистов
- Микель Мерино – 9: 7 голов, 2 ассиста
