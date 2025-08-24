Каких игроков Арсенала превзошел новичок команды в розыгрыше АПЛ 2024/25?

Как сообщалось ранее, английский нападающий Эберечи Эзе официально стал игроком лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила 69,3 миллиона евро.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ (2024/25) бывший игрок «Кристал Пэлас» отметился 16 результативными действиями (8 Г + 8 А). Среди новых одноклубников Эзе только Букайо Сака показал аналогичный результат (16: 6 Г+ 10 А).

Все остальные игроки «канониров» набрали меньшее количество очков по системе «гол + пас».

Результативность игроков Арсенала в прошлом сезоне Премьер-лиги