ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал вингера. Новичок получил 10-й номер
Эзе перебрался в лондонскую команду
Клуб АПЛ Арсенал подтвердил подписание вингера Кристал Пэлас и сборной Англии Эберечи Эзе. 27-летний игрок подписал долгосрочный контракт и сразу получил десятый номер.
Клуб активировал клаусулу в размере 60 миллионов фунтов + еще 7,5 миллиона предусмотрены в качестве возможных бонусов.
В прошлом сезоне Эзе провел 43 матча на клубном уровне, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. В составе сборной Англии Эберечи отыграл 11 матчей и забил 1 гол.
Нынешним летом Арсенал подписал Кепу Аррисабалагу, Виктора Дьекереша, Мартина Субименди, Кристиана Москеру, Нони Мадуэке и Кристиана Нергора.
Всего клуб потратил 267 миллионов фунтов.
It was only ever Arsenal.— Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025
A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7
