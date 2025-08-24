Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроила шоу в Ла Лиге
Испания
24 августа 2025, 16:52
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроила шоу в Ла Лиге

Яркая игра испанца помогла «Барселоне» заработать три очка

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде победила «Леванте» со счетом 3:2.

Молодой звездный игрок «Барселоны» Ламин Ямаль совершил в матче 9 успешных попыток дриблинга. С начала сезона 2024/25 Ямаль занимает пять первых мест в рейтинге по этому показателю. Никто из других игроков Ла Лиги не отмечался 9 успешными попытками дриблинга за конкретную игру.

Игроки с наибольшим количеством успешных попыток дриблинга в одном матче (с сезона 2024/25)

  • 11 – Ламин Ямаль (Барселона, против Алавеса, 2024/25)
  • 10 – Ламин Ямаль (Барселона, против Бетиса, 2024/25)
  • 9 – Ламин Ямаль (Барселона, против Осасуны, 2024/25)
  • 9 – Ламин Ямаль (Барселона, против Лас-Пальмас, 2024/25)
  • 9 – Ламин Ямаль (Барселона, против Леванте, 2025/26)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
