Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроила шоу в Ла Лиге

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде победила «Леванте» со счетом 3:2.

Молодой звездный игрок «Барселоны» Ламин Ямаль совершил в матче 9 успешных попыток дриблинга. С начала сезона 2024/25 Ямаль занимает пять первых мест в рейтинге по этому показателю. Никто из других игроков Ла Лиги не отмечался 9 успешными попытками дриблинга за конкретную игру.

Игроки с наибольшим количеством успешных попыток дриблинга в одном матче (с сезона 2024/25)

Mais dribles certos em uma única partida de La Liga desde a temporada 2024/25:



Lamine Yamal vs Alavés (24/25) - 11

Lamine Yamal vs Bétis (24/25) - 10

Lamine Yamal vs LEVANTE (25/26) - 9 🆕

Lamine Yamal vs Osasuna (24/25) - 9

Lamine Yamal vs Las Palmas (24/25) - 9



