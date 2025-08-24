Сборной сообщили. Неймар получил повреждение на тренировкк Сантоса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
24 августа 2025, 16:09 | Обновлено 24 августа 2025, 16:21
Клубные врачи диагностировали отек у футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Известный бразильский вингер «Сантоса» Неймар получил повреждение накануне сентябрьских матчей сборной.

33-летний футболист преждевременно покинул тренировку клуба из-за дискомфорта при ходьбе.

Клубные врачи не выявили проблем у вингера и разрешили Неймару заниматься в тренажерном зале.

После этой ситуации «Сантос» связался с медицинским департаментом сборной Бразилии и сообщил о наличии отека у Неймара.

Ранее сообщалось, что Неймару пришлось выслушать возмущение болельщиков «Сантоса» после провальной игры.

Зимой 2025 года вингер вернулся в родной «Сантос». С этого времени Неймар сыграл 19 матчей, забил шесть мячей и отдал три ассиста.

Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу травма
Андрей Витренко Источник: Globo Esporte
