Сборной сообщили. Неймар получил повреждение на тренировкк Сантоса

Известный бразильский вингер «Сантоса» Неймар получил повреждение накануне сентябрьских матчей сборной.

33-летний футболист преждевременно покинул тренировку клуба из-за дискомфорта при ходьбе.

Клубные врачи не выявили проблем у вингера и разрешили Неймару заниматься в тренажерном зале.

После этой ситуации «Сантос» связался с медицинским департаментом сборной Бразилии и сообщил о наличии отека у Неймара.

Ранее сообщалось, что Неймару пришлось выслушать возмущение болельщиков «Сантоса» после провальной игры.

Зимой 2025 года вингер вернулся в родной «Сантос». С этого времени Неймар сыграл 19 матчей, забил шесть мячей и отдал три ассиста.