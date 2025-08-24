Сборной сообщили. Неймар получил повреждение на тренировкк Сантоса
Клубные врачи диагностировали отек у футболиста
Известный бразильский вингер «Сантоса» Неймар получил повреждение накануне сентябрьских матчей сборной.
33-летний футболист преждевременно покинул тренировку клуба из-за дискомфорта при ходьбе.
Клубные врачи не выявили проблем у вингера и разрешили Неймару заниматься в тренажерном зале.
После этой ситуации «Сантос» связался с медицинским департаментом сборной Бразилии и сообщил о наличии отека у Неймара.
Ранее сообщалось, что Неймару пришлось выслушать возмущение болельщиков «Сантоса» после провальной игры.
Зимой 2025 года вингер вернулся в родной «Сантос». С этого времени Неймар сыграл 19 матчей, забил шесть мячей и отдал три ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел оценил вратарскую линию в клубе
Илья Забарный красиво отыграл ситуацию