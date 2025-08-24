Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 августа 2025, 03:42
ВИДЕО. Фанаты Сантоса атаковали Неймара на базе. Вот что случилось

Неймару пришлось выслухать негодование болельщиков Сантоса

ВИДЕО. Фанаты Сантоса атаковали Неймара на базе. Вот что случилось
X. Неймар

Фаны «Сантоса» ворвались на тренировочную базу команды, чтобы поговорить с Неймаром и другими футболистами после сокрушительного поражения в чемпионате Бразилии.

18 августа «Сантос» проиграл «Васку да Гама» со счетом 0:6 — одно из самых тяжелых поражений клуба в истории.

После финального свистка Неймар не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на поле.

Через несколько дней болельщики решили лично встретиться с командой, чтобы обсудить ситуацию.

Во время разговора один из фанатов обратился к Неймару:

«Ты один из лучших игроков в мире, ты звезда команды... Если ты плачешь, представь, что чувствуем мы».

видео Неймар чемпионат Бразилии по футболу Сантос
Максим Лапченко

More wild scenes in Brazil as supporters storm Santos’ training session and go face-to-face with Neymar and the rest of the squad 😳

Santos are currently 15th in the Brasileirão, having only won 6 of their 19 matches this season.pic.twitter.com/kWO3smZ7P8

— Men in Blazers (@MenInBlazers) X (Twitter)
