ВИДЕО. Фанаты Сантоса атаковали Неймара на базе. Вот что случилось
Неймару пришлось выслухать негодование болельщиков Сантоса
Фаны «Сантоса» ворвались на тренировочную базу команды, чтобы поговорить с Неймаром и другими футболистами после сокрушительного поражения в чемпионате Бразилии.
18 августа «Сантос» проиграл «Васку да Гама» со счетом 0:6 — одно из самых тяжелых поражений клуба в истории.
После финального свистка Неймар не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на поле.
Через несколько дней болельщики решили лично встретиться с командой, чтобы обсудить ситуацию.
Во время разговора один из фанатов обратился к Неймару:
«Ты один из лучших игроков в мире, ты звезда команды... Если ты плачешь, представь, что чувствуем мы».
APÓS PERDER DE 6x0 EM CASA PRO VASCO, O NEYMAR ESTÁ INDO CHORANDO PARA O VESTIÁRIO! 🚨— DataFut (@DataFutebol) August 17, 2025
pic.twitter.com/XfMYqRDmCY
More wild scenes in Brazil as supporters storm Santos’ training session and go face-to-face with Neymar and the rest of the squad 😳— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 19, 2025
Santos are currently 15th in the Brasileirão, having only won 6 of their 19 matches this season.pic.twitter.com/kWO3smZ7P8
