ФОТО. Ястремская и Стародубцева посетили вечеринку игроков перед US Open
Юлия стартует на мейджоре в Нью-Йорке в ночь на 25 августа, Даяна – в понедельник
Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская посетили традиционную вечеринку игроков Taste of Tennis в Нью-Йорке перед стартом Открытого чемпионата США.
Даяна пришла вместе со своим бойфрендом – бойцом смешанных единоборств Давидом Аллахвердиевым.
В первом раунде US Open Стародубцева сыграет против Анны Блинковой. Встреча состоится в ночь на 25 августа (ориентировочно в 00:00 по Киеву). Ястремская на старте мейджора поборется против Анастасии Павлюченковой. Поединок запланирован на понедельник (18:00).
