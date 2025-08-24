ФОТО. Ястремская и Стародубцева посетили вечеринку игроков перед US Open

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская посетили традиционную вечеринку игроков Taste of Tennis в Нью-Йорке перед стартом Открытого чемпионата США.

Даяна пришла вместе со своим бойфрендом – бойцом смешанных единоборств Давидом Аллахвердиевым.

В первом раунде US Open Стародубцева сыграет против Анны Блинковой. Встреча состоится в ночь на 25 августа (ориентировочно в 00:00 по Киеву). Ястремская на старте мейджора поборется против Анастасии Павлюченковой. Поединок запланирован на понедельник (18:00).

