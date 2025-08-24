Замучили ошибки. Манчестер Юнайтед нашел голкипера в Бельгии
Вратарь «Антверпена» Сенне Ламменс может перебраться в АПЛ
23-летний голкипер «Антверпена» Сенне Ламменс попал в шорт-лист английского «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» нуждается в усилении вратарской, ведь в клубе сетуют на постоянные результативные ошибки от Андре Онана в прошлом сезоне и от Алтая Байиндира в матче с «Арсеналом» (0:1) в новом.
Сенне Ламменс – основной голкипер бельгийского «Антверпена». В прошлом сезоне сыграл 44 матча. Также вызывался в национальную сборную, но пока не дебютировал.
По информации портала Transfermarkt, Ламмэнс оценивается в 9 миллионов евро.
🚨 Understand Manchester United are still working on deal to sign Senne Lammens, talks underway.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025
Personal terms are almost agreed and Man United are in active talks for the Belgian goalkeeper.#MUFC try to anticipate more clubs from France and Italy, also based on exits. pic.twitter.com/74HHSAGXd8
🚨⏳ Senne Lammens, left out of Royal Antwerp starting XI today as negotiations with Manchester United are advancing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025
The Belgian goalkeeper has agreed personal terms with Man United… and the two clubs are close to agreeing fee.
Deal advanced, as revealed on Friday. ✅ pic.twitter.com/sJLbL4dogx
