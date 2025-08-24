Замучили ошибки. Манчестер Юнайтед нашел голкипера в Бельгии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 августа 2025, 14:40 | Обновлено 24 августа 2025, 15:06
Вратарь «Антверпена» Сенне Ламменс может перебраться в АПЛ

Goal.com

23-летний голкипер «Антверпена» Сенне Ламменс попал в шорт-лист английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» нуждается в усилении вратарской, ведь в клубе сетуют на постоянные результативные ошибки от Андре Онана в прошлом сезоне и от Алтая Байиндира в матче с «Арсеналом» (0:1) в новом.

Сенне Ламменс – основной голкипер бельгийского «Антверпена». В прошлом сезоне сыграл 44 матча. Также вызывался в национальную сборную, но пока не дебютировал.

По информации портала Transfermarkt, Ламмэнс оценивается в 9 миллионов евро.

Александр Сильченко
