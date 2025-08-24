Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 14:24 | Обновлено 24 августа 2025, 14:46
697
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»

Специалист считает, что руководство «Динамо» примет правильное решение в отношении Шовковского

24 августа 2025, 14:24 | Обновлено 24 августа 2025, 14:46
697
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на слухи о возможной отставке Александра Шовковского из «Динамо», заявив, что руководство «бело-синих» примет правильное решение в этой ситуации.

– Сейчас много разговоров о возможном увольнении Александра Шовковского с должности главного тренера киевского «Динамо». Как вы считаете, руководству «бело-синих» следует идти на такой радикальный шаг?

– Я с огромным уважением отношусь к «Динамо» – это гранд, авторитетный клуб. Я вообще не считаю, что я могу давать указания Суркису на предмет назначения или отставки тренера. Это не ко мне. Я думаю, «Динамо» и без нас с вами знает, что им делать. Они сами примут правильное решение, – резюмировал тренер.

Ранее Григорчук объяснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо

По теме:
Черноморець – Заря – 2:1. Заруба в Кубке. Видео голов и обзор матча
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Кудровка начала переговоры с Шахтером по вингеру. Он не играет 8 месяцев
Роман Григорчук Игорь Суркис Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24 августа 2025, 13:19 13
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате

Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом

Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити
Футбол | 24 августа 2025, 14:22 0
Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити
Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити

Джанлуиджи готовится к переезду

ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Футбол | 23.08.2025, 21:02
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23.08.2025, 22:38
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Волейбол | 23.08.2025, 18:05
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 20
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
23.08.2025, 12:23 6
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 8
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем