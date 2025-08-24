Роман ГРИГОРЧУК: «Я вообще не считаю, что могу давать указания Суркису»
Специалист считает, что руководство «Динамо» примет правильное решение в отношении Шовковского
Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на слухи о возможной отставке Александра Шовковского из «Динамо», заявив, что руководство «бело-синих» примет правильное решение в этой ситуации.
– Сейчас много разговоров о возможном увольнении Александра Шовковского с должности главного тренера киевского «Динамо». Как вы считаете, руководству «бело-синих» следует идти на такой радикальный шаг?
– Я с огромным уважением отношусь к «Динамо» – это гранд, авторитетный клуб. Я вообще не считаю, что я могу давать указания Суркису на предмет назначения или отставки тренера. Это не ко мне. Я думаю, «Динамо» и без нас с вами знает, что им делать. Они сами примут правильное решение, – резюмировал тренер.
