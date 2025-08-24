Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Стали известны составы команд на матч Кубка Украины Кормил – Рух

Поединок 1/32 финала начнется 24 августа в 15:00

Стали известны составы команд на матч Кубка Украины Кормил – Рух
ФК Рух

В воскресенье, 24 августа, львовский «Рух» встретится с клубом «Кормил» из Яворова в 1/32 финала Кубка Украины.

Местом проведения встречи станет «стадион имени Евгения Смука», который расположен в Яворове.

Матч запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Эта встреча станет первом в истории противостоянием команд на футбольном поле.

Стартовые составы команд на матч «Кормил» – «Рух»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
