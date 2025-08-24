Кубок Украины24 августа 2025, 14:40 |
290
0
Стали известны составы команд на матч Кубка Украины Кормил – Рух
Поединок 1/32 финала начнется 24 августа в 15:00
В воскресенье, 24 августа, львовский «Рух» встретится с клубом «Кормил» из Яворова в 1/32 финала Кубка Украины.
Местом проведения встречи станет «стадион имени Евгения Смука», который расположен в Яворове.
Матч запланирован на 15:00 по киевскому времени.
Эта встреча станет первом в истории противостоянием команд на футбольном поле.
Стартовые составы команд на матч «Кормил» – «Рух»
